El Ayuntamiento de Castellón repartirá otros 300.000 euros en bonos comerciales durante el próximo mes de noviembre con el fin de dinamizar este sector de la ciudad, «clave en la economía de la ciudad», según ha explicado este viernes el portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales. De esta forma, y con el fin de llevar a cabo esta campaña, la junta de gobierno local ha aprobado una modificación de créditos por valor de 2,8 millones de euros que incluye esta partida como una de las más destacadas.

«Es una acción que nos urgía porque los comercios querían poner en marcha esta iniciativa antes de Navidad, pues en diciembre ya tienen las ventas prácticamente garantizadas y esto nos ha obligado a convocar un pleno extraordinario para el 6 de octubre, ya que no podíamos esperar al ordinario de noviembre», ha dicho Sales.

Sin embargo, la mayor parte de la ampliación presupuestaria se destina al tratamiento de residuos, que recibe 1,1 millones de euros no previstos en las cuentas del 2023, lo que Sales definió como «otro empastre de socialistas y de Compromís que nos toca resolver». Según el portavoz municipal, «el Botànic de Ximo Puig encareció la tasa de reciclaje a finales del ejercicio 2022 pero el anterior gobierno municipal no lo presupuestó para el 2023 porque no quisieron repercutir este incremento en los vecinos en un año electoral». «Ahora es Reciplasa quien debe decidir cómo se gestiona esta situación, pero lo que está claro es que nos toca pagar», ha comentado Sales.

También se habilitan 40.000 euros para la casa-asilo Hogar Virgen del Lidón.

Quiosco del parque Ribalta

Por otra parte, la junta de gobierno local también ha dado luz verde al expediente para la adjudicación de la explotación del quiosco municipal del parque Ribalta por un plazo de 5 años prorrogable 5 años más por un canon anual de 8.805 euros. Este recinto está cerrado ahora y sin fecha concreta de apertura.