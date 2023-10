El pleno del Ayuntamiento de Castelló ha dado luz verde a la reforma fiscal por la que el consistorio baja el IBI un 4%, se suprimen dos tramos de la plusvalía y se incrementa hasta el 50% la bonificación 'mortis causa' de este impuesto y se elimina la tasa de ocupación de vía pública para las terrazas en el 2024. Si bien el equipo de gobierno local formado por el PP y Vox ha votado a favor de las tres, la oposición, tanto el PSOe como Compromís ha variado su voto. En el IBI, los nacionalistas han votado en contra y los socialistas se han abstenido; mientreas que en la plusvalía, Compromís ha votado en contra y el PSOE ha dado su abstención. En cuanto a las tasas de las terrazas, el equipo de Garcia ha emitido su voto a favor junto al gobierno local pero han sido los socialistas los que se han abstenido.

Para el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, "estas no son las políticas fiscales que necesita Castelló ni als que Carrasco prometió a sus votantes, por lo que esta no cumple su palabra". "Prometió una bajada de más de 10 millones d eeuros en impuestos y no lo harán", ha dicho el nacionalista, quien ha remarcado que la "clase trabajadora de Castelló necesita servicios públicos y no recortes".

Por su parte, la concejala socialista Mónica Barabás ha denunciado "la falta de consenso con la oposición" sobre esta reforma fiscal "porque cuando el PP está en la oposición hace una cosa y cuando gobierna otro". Ha advertido, también, que la rebaja del IBI "no se han estirado mucho porque supondrá un ahorro medio de 16 euros al año para las familias". En cuanto a la exención de la tasa a las terrazas ha destacado que "cualquier otro comercio puede alegar al sentirse discriminado". Barabás también ha dicho que los inmuebles urganos de uso industrial y singular "pueden llevarse una sorpresa porque el IBI de estos, casi 4.000, puede ser al alza". "El impacto de la bajada del IBI es pequeño y ustedes se ríen en la cara de los ciudadanos", ha mantenido la socialista, quien ha acusado al gobierno de "solo buscar los votos".

Finalmente, el concejal de Hacienda y Economía, Juan Carlos Redondo, ha defendido la medida "que supondrá un ahorro de 3,6 millones de euros para la ciudadanía" Se trata de una reforma fiscal que el gobierno local "hará de forma progresiva sin bajar la calidad de los servicios". El Acord de Fadrell, "lo primero que hizo en 2019 fue subirse el sueldo y la reforma fiscal la hemos puesto en marcha nosotros en cien días".

Dinero para Fiestas

Por otra parte, el pleno ha aprobado, por unanimidad, una modificación de crédito a cargo del remanente de tesorería del Patronao Municipal de Fiestas por el que se destinarán otros 168.603 euros al pago de facturas de proveedores de las fiestas de Castelló.

Voluntariado, Violencia contra la Mujer y Jóvenes

Finalmente, el pleno del ayuntamiento de Castelló ha sacado adelante tres enmiendas presentadas por el equipo de gobierno. La primera para la creación del I Plan de Voluntariado municipal y la puesta en marcha de la I Oficina municipal de voluntariado, esta última promovida por Compromís; la seguna otra sobre el Día Internacional por la Emilinación de la Violencia contra las Mujeres que el PP y Vox han defendido por separado; y una tercera sobre la garantía de continuidad de los centros de participación de la juventud en la capital de la Plana.