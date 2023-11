La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha reiterado hoy su compromiso con la cerámica, en este caso, tras la visita realizada a las instalaciones de la Asociación de Técnicos Cerámicos. Se trata de una entidad que, como ha destacado, “lleva 47 años luchando para mejorar una industria que es fundamental para nuestra economía y que representa el presente y el futuro de nuestra ciudad”. “Por ello, vamos a colaborar con ATC para que el Congreso Internacional del Técnico Cerámico sea, un ejercicio más, y ya van 17 ediciones, todo un éxito”, ha añadido. En concreto, el Ayuntamiento aportará 6.000 euros a esta cita bienal “y nos comprometemos a dar la difusión que un evento de estas características se merece, así como del 17º Premio Nacional de Cerámica ‘Ciutat de Castelló’”. Así se lo ha anunciado la primera edil al presidente de la entidad, Juan José Montoro; al vocal de la Junta Directiva, José Manuel Briz; y al Secretario de la Junta Directiva, Antonio Sos, en la reunión celebrada en la sede de la misma.

“Los próximos días 16 y 17 de noviembre se reunirán 300 expertos de todo el mundo para discutir sobre las tendencias tecnológicas y científicas más avanzadas en la industria cerámica, demostrando que la innovación forma parte del ADN de nuestra ciudad”, ha indicado la primera edil. Por ello, “queremos que la capital sea un escaparate de las múltiples opciones que ofrece el azulejo y, con este objetivo, los pliegos de condiciones de los próximos proyectos que desarrollemos van a contemplar su uso”, ha anunciado.

“Este equipo de gobierno apuesta por una industria que es el motor de la economía provincial y en la que el encarecimiento del gas la ha llevado a pasar por uno de sus peores momentos. Por ello, llevaremos al próximo pleno una moción de apoyo al sector”, ha recordado. “En un escenario como este, el trabajo de investigación que realizan los técnicos cerámicos es de suma importancia y estaremos siempre a vuestro lado para que la labor que realizáis tenga los mejores resultados”, ha señalado.

El congreso de ATC se celebrará en el Auditorio de Castellón y en el marco del mismo se entregará el Premio Nacional de Cerámica. Se trata de un certamen que reivindica las múltiples posibilidades artísticas del material cerámico y que busca conectar la industria con el arte. La alcaldesa ha finalizado el encuentro con la firma en el libro de honor de la entidad.

Carrasco mostra el seu compromís amb els tècnics ceràmics “que representen un sector que és el present i el futur de la nostra ciutat”

“Volem que la capital siga un aparador de les múltiples opcions que ofereix el taulell i, per a això, els plecs de condicions dels pròxims projectes que desenvolupem contemplaran el seu ús”, avança l'alcaldessa

“L'Ajuntament col•labora amb ATC per a la celebració del pròxim Congrés Internacional del Tècnic Ceràmic que reunirà 300 professionals”, assenyala

3 de novembre de 2023.- L'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, ha reiterat hui el seu compromís amb la ceràmica, en aquest cas, després de la visita realitzada a les instal•lacions de l'Associació de Tècnics Ceràmics. Es tracta d'una entitat que, com ha destacat, “porta 47 anys lluitant per a millorar una indústria que és fonamental per a la nostra economia i que representa el present i el futur de la nostra ciutat”. “Per això, col•laborarem amb ATC perquè el Congrés Internacional del Tècnic Ceràmic siga, un exercici més, i ja van 17 edicions, tot un èxit”, ha afegit. En concret, l'Ajuntament aportarà 6.000 euros a aquesta cita biennal “i ens comprometem a donar la difusió que un esdeveniment d'aquestes característiques es mereix, així com del 17é Premi Nacional de Ceràmica ‘Ciutat de Castelló’”. Així li ho ha anunciat la primera edil al president de l'entitat, Juan José Montoro; al vocal de la Junta Directiva, José Manuel Briz; i al Secretari de la Junta Directiva, Antonio *Sos, en la reunió celebrada en la seu d'aquesta.

“Els pròxims dies 16 i 17 de novembre es reuniran 300 experts de tot el món per a discutir sobre les tendències tecnològiques i científiques més avançades en la indústria ceràmica, demostrant que la innovació forma part de l'ADN de la nostra ciutat”, ha indicat la primera edil. Per això, “volem que la capital siga un aparador de les múltiples opcions que ofereix el taulell i, amb aquest objectiu, els plecs de condicions dels pròxims projectes que desenvolupem contemplaran el seu ús”, ha anunciat.

“Aquest equip de govern aposta per una indústria que és el motor de l'economia provincial i en la qual l'encariment del gas l'ha portada a passar per un dels seus pitjors moments. Per això, portarem al pròxim ple una moció de suport al sector”, ha recordat. “En un escenari com aquest, el treball de recerca que realitzen els tècnics ceràmics és de summa importància i estarem sempre al vostre costat perquè la labor que realitzeu tinga els millors resultats”, ha assenyalat.

El congrés de ATC se celebrarà a l'Auditori de Castelló i en el marc del mateix s'entregarà el Premi Nacional de Ceràmica. Es tracta d'un certamen que reivindica les múltiples possibilitats artístiques del material ceràmic i que busca connectar la indústria amb l'art. L'alcaldessa ha finalitzat la trobada amb la signatura en el llibre d'honor de l'entitat.