La agresión en la Cosa Nostra 'calienta' el pleno de Castelló

La agresión que se produjo en la sede de la Cosa Nostra las pasadas fiestas de la Magdalena ha 'calentado' el pleno de este lunes en el Ayuntamiento de Castelló enfrentando a las formaciones de derechas y de izquierdas y que ha terminado con la aprobación, por parte del PP y Vox, de la enmienda a la totalidad promovida por estos "para garanrizar la igualdad de trato por aprte de los ayuntamiento a los movimientos sociales en la ciudad de Castellón". Con los votos a favor del PP y Vox y en contra del PSOE y Compromís, el pleno ha dado luz verde a "condenar la violencia ejercida por minorías radicales extremistas, cuyos discursos de odio no tienen cabida en la sociedad castellonense". El texto que ha salido adelante destacala exigencia "a los partidos políticos que forman parte de la corporación municipal que no den amparo ni hjerzan de portavoces de colectivos, asociaciones y grupos organizados que violentan la normal convivencia democrática de nuestra ciudad".

En este sentido, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha destacado: "Nos quieren hacer creer que la gente encapuchada y armada es lo mismo que la gente que está de fiestas" y ha exigido al gobierno que no haga "normas didferentes dependiendo de quien sean" y ha pedido "lealtad con la institución porque como políticos hemos de garantizar los derechos de la gente y hay que aplicar las mismas normas en todas las zonas de Castelló". "Nos quieren hacer creer que la gente encapuchada va a la caza del rojo porque a ustedes les molesta que haya gente que piense diferente", ha concluido.

El concejal de Vox Aberto Vidal ha alertado que Compromís sería "responsable polício de los actos de la Cosa Nostra si no votan a favor de esta enmienda" y ha destacado no "tener nada que ver con los violentos pero ustedes no han condenada nada". El portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales, ha dicho que la gtente "de bien nos tenemos que proteger de las actuciones extremas" y ha acusado a Compromíos de tener la información sobre la Cosa Nostra y de "no haber hecho nada"."Frente a los extermistas, los demócratas no tenemos que defender y vamoa a proteger a los ciudadanos de Castellón", ha dicho Sales.

La portavoz del PSOE, Patricia Puerta, ha recordado que en campaña, "un concejal grababa vídeos" en esa zona y ha afirmado que a la alcaldesa Carrasco "bno le hace falta la ultradrecha para negar los ataques facistas en Castelló y permitir los discursos de ocio de los portavoces del PP". Para Puerta, Carrasco "lo tenía perfecto para desmarcarse de Vox y condenar el ataque fascista junto a la sede social de la Cosa Nostra".

Finalmente, el concejal de Vox y responsable del área de Seguridad Ciudadana, Antonio Ortolá, ha reiterado su condena "a todo tipo de violencia" y ha acusado al PSOE y Compromís de "blanquear a la Cosa Nostra". Ortolá y Vidal recordaron: "Esta asociación de izquierda radical lleva años promoviendo odio y violencia en Castellón bajo el paraguas políticos de Compromís". "Nosotros reiteramos la condena a todo tipo de violencia incluyendo la agresión que sufrió un joven de Vila-real y dejemos trabajar a la policía para exclarecer los hechos y detener a los agresores", han remarcado los representantes de la formación de Abascal. Vidal ha dicho que la Cosa Nostra es "mafia de extrema izquierda" y Ortolá, que ha calificado el hecho de "ailado pero grave", ha recordado, al igual que lo ha hecho Sales, que en dos años y cuatro meses, ha habido 136 llamadas del vecindario a la Policía Local por molestias de la Cosa Nostra.

"En este tiempo los incidentes con la Cosa Nostra han sido 28", ha dicho Sales y ha enumerado varias actuaciones que requirieron la intervención policial en esa zona.

Acuerdos

Además, han salido adelante por unanimidad la moción de Compromís para la instalación de placas conmemorativas en las casas natalícias de los hijos predilectos de Castelló Miquel Peris, Matilde Salvador y Germà Colón; la declaración institucional del PSOE en apoyo al Día Internacional del Pueblo Gitano; la declaración institucional del PP y el PSOE para apoyar a las cofradías de pescadores de Castellón y en contra de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; y la enmienda a la totalidad que ha votado a favor el grupo de derechas y en contra el de izquierdas para que el Ayuntamiento solicite las inversiones necesarias para los centros educativos de la ciudad que las precisen, sea por delegaciónd e comptencias para acometer obras o a través del sistema que la Generalitat valenciana articule para tal fin.