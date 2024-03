Moisés Izquierdo (subdelegado de Defensa en Castellón): «Los conflictos nos recuerdan que la paz no se puede dar por garantizada»

El coronel de la Escala de Oficiales, Especialidad Fundamental de Transmisiones, Moisés Izquierdo de la Guerra, es el subdelegado de Defensa en Casellón desde el mes de diciembre del pasado año. Nació en Santander en 1968, casado y con dos hijos, tiene un amplio y reconocido curriculum.

Desde que ingresara en la Academia General Militar en 1989, su profesión ha estado marcado por diferentes destinos e importantes responsabilidades que le han llevado a participar en diversas operaciones en el extranjero como Bosnia Herzegovina, Kosovo, Afganistán, Líbano e Irak. Su primer destino de teniente fue en 1994 en la Brigada de la Legión en Almería y como capitán estuvo en la Unidad de Apoyo Logístico LXXI de Palma de Mallorca y en el Sector Levante del Regimiento de Guerra Electrónica 32 (Almería). Está en posesión de diversas condecoraciones militares y civiles.

-- ¿Cómo han transcurrido los primeros meses como Subdelegado de Defensa en Castellón?

-- Estos primeros meses han transcurrido a caballo entre Madrid y Castellón, ya que he estado realizando el curso de Actualización de Cometidos de Oficial General en Madrid desde el 8 de enero hasta el 15 de marzo. Si bien, durante los fines de semana he procurado participar de todos aquellos actos institucionales en los que se requería mi presencia, incluyendo los actos de las Fiestas de la Magdalena. Ahora que ya he terminado el curso, me centraré en todas aquellas tareas y cometidos propios del Subdelegado de Defensa.

Un momento de la visita del coronel al periódico Mediterráneo, junto al redactor jefe Javier Navarro y la redactora Paloma Aguilar. / ERIK PRADAS

-- ¿Cuáles son los proyectos que tiene previstos el Ministerio en Castellón en la provincia y en la ciudad de Castelló? ¿Cuáles son sus principales retos?

-- Las tareas de la Subdelegación en Castellón de la Plana son de diversa índole. Por un lado está la tarea de seguir aumentando y actualizando la relación y los contactos con las diferentes autoridades locales de la provincia. Por otro lado, también está la tarea de seguir divulgando la cultura de Defensa entre la ciudadanía mediante conferencias y charlas, en las que se pueda ensalzar la labor de las Fuerzas Armadas de sus misiones y de sus valores. La Subdelegación de Defensa también lleva a cabo charlas en centros de formación que permitan a los jóvenes tener un amplio conocimiento de la oferta que las Fuerzas Armadas proporcionan para formar parte de ellas.

Dentro de los retos hay que destacar la Jura de Bandera de personal civil que tendrá lugar el 4 de mayo en la localidad de Nules y asociada a esta Jura de Bandera, tuvo lugar el concierto de música en esa misma localidad de Nules y en la que participaron la Unidad de Música del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad y la Banda Artística Nulense.

-- ¿Realizarán acciones para acercar el Ministerio a la ciudadanía, así como la figura del delegado?

-- Como ya he mencionado antes, son varias las actividades de la Subdelegación de Defensa en las que se trata de acercar a la ciudadanía la labor de las Fuerzas Armadas sus misiones y sus valores. El Subdelegado de Defensa solo es la cabeza visible de la Subdelegación de Defensa pero detrás de él se encuentra un pequeño grupo humano muy profesional y responsable que son los que hacen que todo fluya y funcione con brillantez en el transcurso de los días en la provincia.

«El Campo de Maniobras y Tiro de Montaña Negra se encuentra operativo plenamente»

-- ¿Montaña Negra está todavía operativa? En caso afirmativo, ¿qué maniobras tienen lugar en la zona en la actualidad?

-- El Campo de Maniobras y Tiro de Montaña Negra se encuentra plenamente operativo. Las diferentes Unidades Militares ubicadas en la provincia de Valencia llevan a cabo con regularidad sus Ejercicios de Adiestramiento y su Instrucción de Tiro en dicho Campo de Maniobras y Tiro. Así pues, sigue habiendo de manera más o menos continua Unidades Militares que realizan su trabajo dentro de la provincia, en este campo.

-- El Ministerio de Defensa tiene dos residencias abiertas en la ciudad de Castelló, una junto al estadio y otra en la zona de la playa. ¿Qué servicios ofrecen? ¿Está previsto darles alguna otra utilidad?

-- Las dos Residencias Militares de Acción Social de Descanso ubicadas en Castellón son la de Castalia y la de la Plana. Ambas Residencias están gestionadas por la Dirección de Asistencia al Personal, y la finalidad principal de dichas Residencias es la de facilitar el descanso y proporcionar asistencia al Personal Militar y en su caso, con los criterios que se determinen a sus familiares. Como finalidad secundaria podrían tener la finalidad de apoyar la movilidad geográfica del personal militar que se desplace de su residencia habitual familiar y precise alojamiento por razones de servicio.

En la actualidad se está llevando a cabo en ellas una labor humanitaria al proporcionar descanso y asistencia a viudas y huérfanos de combatientes Ucranianos caídos en combate.

«Se establecieron contactos para dar un nuevo uso a la antigua Residencia de Suboficiales»

--En lo que a Castelló se refiere, qué piensa hacer el Ministerio de Defensa con la residencia de Suboficiales de la calle Alcalde Tárrega? ¿Ha contactado ya el Ayuntamiento de la capital de la Plana con Defensa para cedérsela o vendérsela?

-- Con respecto a la antigua Residencia de Suboficiales, el Ministerio de Defensa estableció en su momento diversos contactos con el Ayuntamiento de Castellón para tratar de llegar a una solución que pudiera permitir dar un nuevo uso a dicho inmueble. En la actualidad sé que ha habido contactos entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Castellón, pero desconozco el alcance de dichos contactos.

--¿Es Castellón una provincia segura de cara a los conflictos internacionales actuales?

--Es obvio que las amenazas a la forma de vida de nuestra sociedad existen, y así viene recogido en la Estrategia de Seguridad Nacional publicada por el Gobierno de España en 2021. La labor de las Fuerzas Armadas es la de contribuir a la preservación de nuestra libertad y al mantenimiento de la seguridad. Estos conflictos y otros nos recuerdan que la paz y la seguridad no se pueden dar por garantizados y que toda la sociedad y todos los estamentos deben de trabajar y colaborar para mantener esta paz y esta seguridad.

