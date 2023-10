Raúl González siempre está en el foco. Por su pasado como futbolista, sin duda uno de los españoles más destacados de todos los tiempos. Y, ahora, en los banquillos, al frente del Castilla, al que seguramente dirá adiós al final de esta temporada para iniciar un proyecto de envergadura en un club puntero. El madrileño, con todo, vivió el sábado uno de los peores tragos como técnico, en su aún incipiente carrera, al llevarse un sopapo en forma de 4-1. Es más, Raúl afirmó que se tomaba el revés como una lección.

«Hemos plantado cara durante todo el partido, ante el mejor equipo de lo que he visto, con su fútbol ofensivo y dinámico», comentó. «No hemos estado bien, pero pudimos hacer el 1-1», añadió. «Nos va ayudar mucho en el aprendizaje, porque los chavales han competido muy bien ante un rival excelente que ha jugado un gran fútbol y en un ambiente que, muchos, no han vivido aún», evaluó sobre la atmósfera de Castalia, con 12.290 espectadores. «Somos un equipo filial y estamos para dar servicio al primer equipo, no tenemos los mismos objetivos que el Castellón», subrayó. «Estamos en un proceso en el que estas derrotas van ayudar más que las victorias que hayan conseguido antes», sorprendió todavía más.

El otro precedente aciago en Castalia

Hay que recordar que Raúl ya se llevó buen un repaso hace un par de temporadas, cuando ya dirigía a aquel Castilla que perdió por 3-0 (los tres tantos, en la primera parte también). Previamente, los albinegros ya habían ganado en Valdebebas por 1-2.

Así lo vio Dick Schreuder

Dick Schreuder volvió a intentar aplacar un poco esa euforia. Difícil, después de una exhibición así (otra más), de que miles de espectadores aguantaran unos minutos más tras el partido o más de un centenar todavía esperaran a los jugadores media hora larga después del pitido final.

«Estoy muy feliz con los primeros 20 minutos, porque reflejan el estilo de juego que queremos», comentó. «Siento el gran ambiente que hay en Castalia, la afición se merece todo esto», añadió.

«Ha sido un partido muy difícil, especialmente en los 10 minutos finales de la primera parte y en la segunda parte, ante un equipo con muy buenos jugadores», analizó. «Las victorias se han de disfrutar, pero no con mucha euforia», dijo a modo de mensaje para los suyos. «Seguiremos trabajando duro, aunque no será fácil seguir ganando partidos así. No quiero hablar de derrotas, pero habrá que ver cómo reaccionamos los jugadores, el staff y los aficionados cuando los resultados no sean tan buenos», ahondó el neerlandés, que explicó que quitó a Sergio Moyita por problemas musculares.