Schreuder: "Tenemos que demostrar por qué somos líderes desde el principio"

Dick Schreuder ni es negativo, ni está preocupado. Pese a que el tropiezo del Castellón con el Córdoba del pasado fin de semana ha hecho que la clasificación se apriete en la zona alta cuando restan diez jornadas para la conclusión de la fase regular, el técnico neerlandés confía plenamente en su equipo y en conseguir la victoria este sábado ante el Madrid Castilla (18.00 horas). «El equipo ha respondido bien tras la derrota contra el Córdoba y hemos tenido una buena semana de entrenamientos», comenzó diciendo el preparador albinegro, quien no se podrá sentar en el banquillo por su sanción y le sutisturiá Johan Plat.

“Trabajamos todos juntos en el equipo, cada uno sabe su rol y lo único que no voy a poder hacer en sentarme en el banquillo por la sanción, pero puedo hacer todo lo demás, es decir, viajar y estar con el equipo, así que para mí no va a suponer ningún problema no poder dirigir al equipo directamente contra el Madrid B", detalló.

Además, Schreuder dijo haber visto muy bien a los jugadores, por eso no dudó en añadir que «la plantilla dice estar recuperada anímicamente y yo también lo veo, de hecho lo llevo viendo todo el año porque los jugadores están haciendo un buen trabajo en ese sentido. No es bueno que perdiéramos en los últimos minutos de descuento, pero acabó pasando y esta semana el equipo ha trabajado muy bien y les veo bien preparados para el siguiente partido».

En busca de la reacción

De cara al choque contra el filial madridista, ante el que se buscará reencontrarse con la victoria tras dos derrotas seguidas, el técnico del Castellón explicó que «tenemos que ser más claros pero dentro de nuestra filosofía, y hacer las cosas mejor pero no cambiando nuestro estilo de forma radical». «La idea es ir a por el triunfo porque veo al equipo en el día a día y no estoy preocupado, ni soy negativo. Es un largo camino, quedan 10 partidos y eso es mucho porque las ligas no se ganan ni al principio ni en diciembre, se ganan al final que es cuando todos los equipos se juegan algo. Ahora debemos demostrar por qué somos líderes desde el principio. Tanto el equipo como yo estamos muy motivados, y sigo viendo cosas muy positivas en el equipo desde principio de año», apostilló Schreuder, quien confirmó que Borja Granero sigue fuera del equipo por lesión, Iago Indias está sancionado por la tarjeta roja del pasado partido, Calavera está sancionado y además lesionado, y a Larss, que sigue su recuperación, aún le queda tiempo alejado de los terrenos de juego.

Los jugadores del Castellón y el colegiado Ávalos Martos tras el Castellón-Córdoba. / Kmy Ros

¿Qué espera del equipo de Raúl González?

El rival de este sábado, en el que milita el exalbinegro Jeremy de León, perdió en Castalia pero Schreuder alertó de que ahora no es el mismo equipo que en la primera vuelta. "Aquí hicimos un muy buen partido los primeros 20-25 minutos, pero luego ellos mostraron su calidad y se vio que es difícil jugar contra ellos, como pasa contra el Atlético de Madrid B porque tienen jóvenes jugadores con calidad y talento. Ojalá sea un partido como en la primera vuelta, cuando nuestros goles llegaron al principio, pero seguro que va a ser un partido duro", confesó el neerlandés.

Las bajas obligarán a Schreuder a hacer cambios en su alineación inicial y, al ser preguntado por algunas decisiones en las últimas jornadas que no han sido compartidas por algunos sectores de la grada, el entrenador del Castellón explicó que "siempre esperas que un once juegue siempre, pero al final entre lesiones y sanciones es difícil. Además, hay otros problemas personales y otras situaciones que no se saben de puertas hacia fuera que puede obligarte a cambiar y que la gente no lo entienda, o lo acuse cuando se pierde, pero hay cosas que no se pueden explicar".