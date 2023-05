El ministro de Industria, Héctor Gómez, se ha reunido en dos ocasiones con el sector de la cerámica de Castellón para desbrozar los obstáculos que plantean las ayudas a la industria gasintensiva anunciadas en el pasado mes de diciembre. Unos encuentros marcados por la cordialidad entre las partes, pero de los que no habían trascendido detalles concretos. Una carencia que ha quedado resuelta con la celebración del pleno en el Senado, mediante la respuesta a una pregunta formulada por el senador del Partido Popular Alberto Fabra.

Gómez mencionó avances en las actuaciones previstas, para estar del lado "de los sectores que más necesitan del Gobierno de España en este momento". Sobre las ayudas directas de 450 millones de euros mencionó que la convocatoria "se va articular con carácter inmediato".

Hace meses que se espera este paso, después de la exposición pública de una propuesta de reparto que supuso la presentación de numerosas alegaciones. Además, el ministro deslizó que habrá "una adaptación legislativa para que las ayudas sean una realidad". No fue más explícito, pero esta expresión apunta a que habrá excepciones a la Ley Crea y Crece, que impide recibir dinero público a empresas que tardan más de 60 días en pagar. Una de las principales reivindicaciones del clúster, y que estaría a punto de conseguirse.

"El dinero no llega y es insuficiente"

En su intervención, Alberto Fabra recordó a Gómez que Italia hace tiempo que aplicó medidas para paliar el aumento del precio del gas, mientras que en España "las ayudas no llegan, son escasas y tardías", e incluso acusó al Gobierno de tener desamparada a la cerámica. "Sé que Castellón no entra en las estrategias electorales, porque es una provincia pequeña y está gobernada por el PSOE, y eso hace que ustedes no pongan el foco como hacen en Murcia, Madrid o Andalucía".

Fabra insistió en que el Ejecutivo "puede dar ayudas a la cerámica, y el PP les ayudará para salvarla; y si no pueden, échense a un lado para que el PP salve a los sectores productivos del país".

Medidas consensuadas

El ministro negó que haya un desamparo al sector, y añadió que desde Industria, junto a los ministerios de Asuntos Económicos y Transición Ecológica, "vamos a trabajar intensamente para apoyar de forma segura a los exportadores, pondremos más financiación si es necesario, y lo mejor de todo es que está consensuado por el sector".

Valoración del sector de esmaltes

Respecto al encuentro mantenido en la tarde del lunes, el secretario general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (Anffecc), Manuel Breva, afirmó que la reunión fue "satisfactoria y en general positiva. Se aprecia que hay voluntad por parte del gobierno de buscar una solución a este tema tan importante para la provincia, y se han planteado distintas líneas de trabajo", si bien "si bien todavía son un esbozo y hay que perfilarlas" en las próximas semanas.