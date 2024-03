Los dueños de Grespania apuestan por diversificar y fabricarán vinilo 'premium'

Es una solución muy utilizada en los revestimientos del hogar, debido a su precio y la facilidad de colocación. Pero el vinilo tiene, frente a la cerámica, inconvenientes como la menor durabilidad, su facilidad para deformarse o la dificultad para un correcto reciclado. Como alternativa se idean nuevos productos, a medio camino entre estos dos elementos. Castellón contará con una planta que fabricará un material llamado SPC, con una composición de un 70% de minerales y un 30% de PVC.

La industria formará parte de Participación e Impulso, el conglomerado familiar que controla al grupo cerámico Grespania, la firma NPC o Esmaltes. La marca que comercializa este nuevo tipo de suelo vinílico se llama Verlux y ya se ha dado a conocer a través de las redes sociales.

Trayectoria

«Hace dos años me embarqué en un proyecto nuevo, el cual he tenido que mantener en secreto por la trascendencia de este y del cual me enorgullezco de presentaros», mencionó el responsable de la nueva firma, Andrés Hernández, quien destaca que esta empresa, con sede en Moncofa «es el primer y único fabricante de SPC de España y el tercero de Europa, gracias a nuestro centro productivo con una capacidad de producción de 2,5 millones de metros cuadrados al año».

Características

Con el vinilo se elaboran imitaciones de parqué de madera. Con este nuevo producto se añaden una serie de prestaciones. La más relevante es el núcleo de material mineral, que le aporta una mayor rigidez y una resistencia al impacto más elevada, lo que permite una resistencia adecuada a zonas de alto tránsito de personas. Además, se puede instalar cerca de las ventanas sin riesgo de que este se expanda debido a los cambios de temperatura. Otras características que promociona Verlux son su resistencia al agua y su fácil colocación.

Nuevos productos

Una de las posibilidades en el sector de la cerámica es la diversificación de productos, para abrirse a nuevos materiales de construcción. Este sería el caso de los dueños de Grespania, si bien Verlux no forma parte de la estructura del grupo azulejero, sino del holding familiar.

Otro ejemplo reciente de material novedoso es la creación de panel sándwich, al combinar una capa de cerámica con un relleno plástico de alta resistencia, que reduce el peso de los productos. Una alternativa que ya se ha mostrado en las dos últimas ediciones de la feria Cevisama.