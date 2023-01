Torreblanca ata 11 millones del Gobierno para asegurar la conexión a la desaladora

Gran noticia para el desarrollo urbanístico de Torreblanca. Acuamed invertirá 11 millones de euros para construir la canalización que permitirá a la localidad conectarse a la desaladora de Cabanes-Orpesa para poder beneficiarse de una agua de calidad y dar solución a una de las largas reivindicaciones históricas del Ayuntamiento, como es garantizar el suministro hídrico cara a la expansión del municipio.

Así lo adelanta a Mediterráneo el concejal de Turismo, Rubén de la Cruz, que explica que esta inversión que asumirá el Gobierno está contemplada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año, pero la cifra aún no se había hecho pública porque están a la espera de cerrar unos pequeños detalles entre el consistorio torreblanquino y Acuamed, que firmarán un convenio para posibilitar la esperada conexión.

Esta futura conducción, que permitirá asegurar el abastecimiento del municipio a largo plazo, será una realidad gracias, apunta al edil, al plan director del agua impulsado por la Diputación. La dotación de fondos por parte del Ejecutivo central a este proyecto es la continuación al anuncio que dio el año pasado el gobierno provincial. Fue en el mes de mayo cuando reunió a los ayuntamientos implicados y dio a conocer que Torreblanca se iba a beneficiar de la desaladora de Cabanes-Orpesa.

Más allá de proveer de agua desalada al primer municipio, los otros tres (Cabanes, Orpesa y Benicàssim) que se abastecen de esa infraestructura pagarán menos en su factura, ya que cuantas más localidades estén enlazadas a la instalación, más barato será el suministro para cada población.

Nuevo escenario para Torreblanca

"No hemos podido aprobar aún el PGOU porque no podíamos garantizar el consumo de agua suficiente" Rubén de la Cruz - Concejal de Turismo

Contar con una conexión con la desaladora abre un nuevo escenario para Torreblanca, hasta ahora inédito. No en vano, como remarca De la Cruz, dará alas al desarrollo urbanístico del municipio costero. «Como ejemplo, hasta ahora no habíamos podido aprobar un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) porque no disponíamos de un mínimo de agua suficiente ante un potencial crecimiento de Torreblanca», desgrana el concejal, quien señala que ese hándicap estará solucionado con la llegada del agua desalada procedente del recinto de las poblaciones vecinas.

Además de las enormes oportunidades de expansión que se abren (la alcaldesa, Josefa Tena, ya reivindicó el año pasado que supondrá «un impulso económico» para la localidad), la futura conexión con la desaladora también permite desbloquear su principal proyecto urbanístico, como es el PAI Doña Blanca Golf. Más allá de su ardua tramitación, «asegurar el consumo de agua» era ahora mismo el principal escollo para sacar esta macroiniciativa adelante, como hace hincapié De la Cruz.

La moratoria termina este año

El equipo de gobierno (PSOE y Torreblanca Decide) tiene claro que este 2023 debe ser cuando el faraónico plan empiece a ser por fin una realidad, ya que como el edil de Turismo hace énfasis, «este año acaba la moratoria» que establece el Pativel. La sentencia del Tribunal Supremo, con la que ratificaba este plan autonómico y anulaba el fallo del TSJCV que declaró nulo el PAI, mantiene el plazo hasta 2023.