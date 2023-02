Tras casi 50 años repartiendo suerte, el estanco Coya de Burriana ya puede presumir de haber repartido la fortuna más grande desde su existencia. El pasado sábado a mediodía la central de Loterías y Apuestas del Estado se puso en contacto con las responsables de este conocido establecimiento de la localidad para comunicarles que habían vendido dos décimos del primer premio del sorteo extraordinario de San Valentín de la Lotería Nacional, valorados en 130.000 euros cada uno y que, por el momento, desconocen saber sobre qué manos ha podido recaer.

Patricia, una de las hermanas que regenta el establecimiento, explicó que «es una alegría muy grande para todas las que trabajamos aquí, ya que nuestra clientela es gente del barrio a la que seguro le viene muy bien».

"Nos dicen que si les toca nos pondrán un piso, pero nadie vuelve"

Advierte de que «la noticia ha corrido como la pólvora y todos los que han pasado por aquí nos han preguntado si sabíamos a quién le había tocado, pero es posible que el afortunado o afortunada no lo sepa todavía». No obstante, desde que el estanco comenzó a vender boletos, en 1976, no habían conseguido entregar una cifra de tal calibre, ya que «normalmente son premios más pequeños, pero este al ser especial el montante es superior y la verdad que nos alegra».

Queda por saber si la identidad se revelará a lo largo de los próximos días, aunque Patricia añade entre risas que «nos suelen decir que si les toca nos pondrán un piso, aunque a la hora de la verdad nadie vuelve».