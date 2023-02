El Consell atorga 1,45 milions a 24 pobles de Castelló per a fer millores en l’accessibilitat

La Generalitat ha concedit ajudes a 98 municipis de la Comunitat Valenciana amb menys de 50.000 habitants (24 són de la província de Castelló, que reben en total 1,45 milions) perquè realitzen obres destinades a millorar l’accessibilitat dels seus edificis públics, va anunciar ahir el director general d’Administració Local, Toni Such, després de presidir la Comissió de Seguiment del programa.

Localitats com Ares del Maestrat, Portell i Vistabella del Maestrat aconsegueixen el màxim de subvenció possible, 150.000 euros. A continuació, se situa Rossell, amb 149.000 euros, que destinarà a millorar l’accessibilitat en la piscina municipal. Aquestes ajudes permetran eliminar barreres arquitectòniques d’edificis públics, amb la finalitat de fer-los més accessibles per a les persones majors, així com amb discapacitat o diversitat funcional.

«Amb aquesta iniciativa des del Consell pretenem que els qui tenen dificultats per a entrar i moure’s per edificis municipals no les tinguen, eliminant per a això les barreres arquitectòniques. L’objectiu és que totes les persones puguen tindre accés als mateixos serveis públics i amb la mateixa qualitat», apunta Such.

Suport

«Som conscients de les limitacions pressupostàries i financeres d’aquells municipis més xicotets, per això volem donar-los suport per a dur a terme aquestes actuacions, perquè la gent que fa l’esforç de viure en una localitat menuda no haja d’enfrontar-se a més dificultats», assenyala.

Per províncies, les ajudes rebudes pels municipis de València ascendeixen a 2,9 milions, els de la província de Castelló a 1,45 milions i els Alacant a 0,66 milions.

«Aquest programa, en marxa des de 2018, està tenint un gran acolliment en els seus sis anys de vigència i ha permés finançar més de 800 projectes», detalla Such.