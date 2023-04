11 milions d’euros per a quatre escoles rurals de l’interior de Castelló

Quasi 11 milions d’euros per a construir o realitzar millores substancials en quatre escoles rurals de l’interior de la província de Castelló. En concret, la Conselleria d’Educació, mitjançant el pla Edificant, invertirà 10.878.732 euros en centres d’Albocàsser, la Jana, Tírig i Cinctorres.

Albocàsser

El projecte amb una inversió més elevada (8,7 milions) és la construcció del futur institut-col·legi Joan de Brusca d’Albocàsser. L’edificaran en el terreny que ocupa l’actual escola, que serà demolida, per a alçar un centre de nova planta que comptarà amb l’aulari, un edifici exclusiu per a educació infantil, menjador, pistes esportives, gimnàs cobert i tota la infraestructura necessària per a les necessitats educatives d’Albocàsser i comarca.

La Jana

L’Ajuntament de la Jana ja ha redactat i enviat a conselleria l’avantprojecte per reformar i ampliar l’escola. El pressupost és d’1.093.298,56 euros. Volen remodelar els accessos amb una gran rampa d’entrada, crear una nova aula d’infantil, una sala d’usos múltiples, menjador i cuina, a més d’adaptar el centre per millorar els serveis tant d’infantil com de primària i aconseguir una nova sala de professors i una de suport.

Tírig

Tírig, mentrestant, ha rebut les competències necessàries per a emprendre les obres de renovació integral de l’aulari local del CRA Ullastre. L’Ajuntament disposa d’una ajuda total de 563.433,36 euros (200.000 enguany i una altra de 363.433,36 euros per al 2024).

Cinctorres

La Conselleria també reformarà de manera completa l’aulari del CRA Celumbres de Cinctorres, on invertirà 522.000 euros per a llavar-li la cara i deixar com a nova aquesta escola dels Ports.