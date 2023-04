Morella i la comarca dels Ports, igual que tot el territori espanyol, travessen una època de sequera a causa de l’absència de precipitacions en els últims mesos. Enfront d’aquesta situació, l’Ajuntament ha intensificat els protocols per abastir d’aigua les explotacions agropecuàries amb els diferents punts d’abastiment hídric repartits pel terme municipal.

Actualment, les basses disponibles per a obtindre aigua estan situades a la Torre Segura i a la Fàbrica Giner. Aquestes es troben quasi al 100% de la seua capacitat i les persones interessades a utilitzar els seus recursos ho han de fer a través de les oficines municipals o de la regidoria de Desenvolupament Rural, i informar sobre l’aigua que necessitaran per a gestionar i controlar este recurs.

El regidor de Desenvolupament Rural, Joel Pascual, destaca que «els punts d'abastiment d'aigua són molt importants en situacions com aquesta» i afig que «tant a la Torre Segura com a la Fàbrica Giner les basses estan plenes i disponibles per a les explotacions que ho necessiten».