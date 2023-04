La mayoría de los alcaldes de la provincia de Castellón apuesta por la continuidad y se presentará a la reelección el 28-M para seguir con el camino emprendido a lo largo de esta legislatura. Tras la publicación este miércoles de todas las listas electorales en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), 41 alcaldes de las 50 localidades más pobladas buscarán revalidar de nuevo la vara de mando dentro de un mes.

Una de las 9 ausencias más sonadas es la marcha de la actual primera edila de Benicarló, Xaro Miralles (PSPV-PSOE), que, tras ocho años al frente del Ayuntamiento, ocupará un simbólico 21º puesto en la candidatura socialista, que ahora lidera Ilde Añó.

Aún más tiempo lleva en el gobierno Alfred Remolar (Compromís) en Betxí, que dejará de ser alcalde tras tres legislaturas. Irá de número 2 en un elenco que ahora encabeza la joven Carla Nebot.

Otro que tampoco sigue es el socialista Sebastià Roglà en la Vilavella, que solo estará un año como mandatario local tras la moción de censura de junio del año pasado. Es el tercer alcalde en esta legislatura, tras el también socialista Manel Martínez (el electo en el 2019) y la independiente Carmen Navarro. Ahora Roglà va de número 5.

Otra ausencia destacada es la de la actual alcaldesa de les Coves de Vinromà, Mònica Nos (+xLCV), que no solo no sigue, sino que la formación independiente desaparece y no concurre al 28-M. Lleva dos mandatos como alcaldesa (el primero bajo las siglas del PSOE).

Nieves Simón (PSOE) tampoco se presentará a la reelección en Viver (pasa a ser la octava suplente de la lista), al igual que el también socialista Carlos Selma en la Pobla Tornesa, quien ahora irá de número 3 tras ser el alcalde desde 1995.

César Pallarés (PSOE) en Ribesalbes, Mari Luz Monterde (PP) en Benassal o Carmina Gil (PSOE) en Castellnovo tampoco continúan como cabezas de lista.

Curiosidades de las listas electorales -Castell de Cabres La localidad con menos habitantes de toda la Comunitat Valenciana, Castell de Cabres, cuenta hasta con tres listas pese a contar con solo 20 vecinos, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los partidos que concurren son PSOE, PP y uno independiente: Avant Castell de Cabres. -Primarias Ya se conoce por qué partidos concurrirán los ediles elegidos en los tres municipios de la comarca de Els Ports que realizaron primarias hace unos meses. En Castellfort, cuatro de los concejales irán por el PP y uno por el PSOE. En la Mata, los cinco ediles elegidos se repartirán entre PP (1), PSOE (1) y la agrupación de electores la Mata en Moviment (3). En Olocau del Rey, cuatro de los votados irán por el PSOE y el PP ha presentado a un cunero para poder presentar candidatura. -Morella Primer partido independiente que se presenta a los comicios en Morella en la historia de la capital de Els Ports. Se trata de la inédita lista Independents per Morella, que competirá por contar con el apoyo del electorado junto al PSOE y el PP. La formación está encabezada por un periodista. -Vilafranca Vuelve el bipartidismo a Vilafranca. Tras muchos años con tres listas, solamente dos formaciones concurrirán a las elecciones, de manera que los vecinos tendrán que decidir entre PP y PSOE. De hecho, dos miembros que conforman la lista popular son exsocialistas. -La Jana Surge un nuevo partido independiente que aglutina a muchos de los ediles que concurrieron en las pasadas elecciones por Compromís (ganó los comicios), incluido el entonces alcalde, Domingo Tolós. Se marcharon en bloque en junio del año pasado. -Vilafamés Pese a publicar en redes la ejecutiva del PSOE local una carta de despedida anunciando que los actuales concejales no repetirían, los socialistas de Vilafamés han dado marcha atrás y toda la agrupación vuelve a presentarse. -Vilar de Canes El alcalde más longevo de la provincia, Aurelio Pitarch (con 90 años), no se presenta a la reelección en Vilar de Canes. El primer edil, del PSOE, entró a gobernar en noviembre del 2021 sustituyendo a su predecesor, José María Domínguez, que falleció un mes antes.

Nuevas marcas a Les Corts

Una vez publicadas las candidaturas presentadas, también para las elecciones autonómicas, que también se celebrarán el próximo 28 de mayo, se ha desvelado cuáles son las 15 marcas que competirán, salvo subsanación en las urnas. Son tres más que las 12 formalizadas en el año 2019.

Más allá de los seis partidos con representación ahora en Les Corts -PSPV, PP, Ciudadanos, Compromís, Vox y Unides Podem--, entran como novedades otros tantos. Entre ellos, destaca Centrats en la Nostra Terra, la enseña liderada por el alcalde de Nules, David García, a partir del partido que llevó a la alcaldía de su municipio.

Sin embargo, y en contra de lo que algunos alcaldes de los grandes partidos han llevado al cabo en el sentido de hacer dobletes entre candidatos locales y autonómicos, García no está en la lista.

Tampoco estaban en las autonómicas del 2019 y ahora sí otras formaciones. Es el caso de Units, promovida para su creación en 2017 por Unió Democràtica de Catalunya; Recortes Cero, una nueva coalición de izquierdas que trata de arañar votos a Podemos; la federación de partidos Decidix, una federación de formaciones valencianistas; la agrupación de electores impulsada por autónomos (Alianza por el Comercio y la Vivienda); y República Valenciana.

En cuanto a los que sí formaban parte del cartel y se han caído del listado, son Falange Española de las JONS, Avant Los Veres Ecopacifistas y Poble Democràtic.