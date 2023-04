Quienes han peregrinado alguna vez coinciden en un mismo sentimiento: "Es un camino que marca y toca lo más profundo del corazón y en ocasiones te cambia la vida". Así lo definen los que han marchado en buscado de algo que, incluso, “no sabíamos lo que era. Teníamos clara la meta pero no los resultados”.

Pues bien, de nuevo varios hombres han repetido la experiencia de familiares y amigos. Así lo han contado a Mediterráneo cuatro de los 13 hombres que realizan la ancestral rogativa a Sant Joan de Penyagolosa, la más emblemática de toda la provincia.

Carles Valls Escrig (37 años)

Es el guía de los peregrinos en esta edición de la rogativa. Destaca la peregrinación como algo “muy emotivo a nivel personal y que me emociona tremendamente al pensar que represento a mi pueblo”. Su padre y su tío también han sido peregrinos. El año pasado le tocó muy de lleno la peregrinación al recordar a su abuela fallecida antes de la pandemia. Una mujer que estaba muy relacionada con Els Pelegrins y ligada a la Iglesia. También el año 2020 fue padre, el pasado año clavario y todos esos sentimientos le marcan en este su peregrinar.

“Pido salud para todos los que más falta les hace y también agua que tanto necesitamos en este momento”. Y concluye: “Los rosarios que llevaré irán cargados de las intenciones de mi gente”.

Diego Expósito Escrig (29 años)

Es de les Useres, pero vive en Girona. Ha venido para participar como peregrino y señala “vivir esta experiencia con nervios, pero deseando que todo salga bien. Cuando he llegado de Girona todos me deseaban ánimos”. Un primo hermano suyo salió el pasado año y su tío también. Es una experiencia que ha vivido desde pequeñito cuando recogía los zapatos a los peregrinos y también siendo monaguillo y ayudaba al sacerdote se sentía partícipe de la peregrinación.

“Voy a pedir por todos los que me rodean para que estén lo mejor posible. A nivel personal quiero buscar lo espiritual que nunca he tenido y creo que mentalmente me puede aportar y reforzar mucho en mi vida”.

Juan Carlos Martí Gual (52 años)

Es el hombre con más edad que participa en esta edición. “Estoy entrenando, caminando y ensayando los cantos de la peregrinación desde hace varias semanas”, indica.

En su familia es el primer peregrino y afirma que “sinceramente no sé lo que espero de este trayecto. No sé lo que me encontraré. Pero ganas tengo muchas”.

Marcel Cervera Albalate (23 años)

Es uno de los peregrinos más jóvenes. Vive en l’Alcora pero tiene familia en Les Useres. “Estoy viviendo la preparación de muchas formas: física y mentalmente. La parte mental es la que más me importa". “Tengo claro que depende de la preparación mental y cómo la lleve, dependerá mi forma de vivir la peregrinación”, remarca. Su padre y su tío también participaron hace varios años.

"En este momento necesito paz mental en mi vida y apartarme de algunas cuestiones que me distraen. Me gustaría tener un estado interior de tranquilidad”, concluye.