Golf Sant Gregori avanza en Burriana las obras del ‘lago’ y el ‘hotel’ para tortugas

La urbanización de Golf Sant Gregori avanza en Burriana, aunque a paso lento. Lo cierto es que parte de los casi 2,5 millones de metros cuadrados de extensión que ocupa el macroproyecto urbanístico está sufriendo llamativos cambios, como la aparición de un lago en los alrededores entre el camí Marjalet y les Salines. Y es que realmente no es un lago, sino el canal de evacuación para controlar el curso del agua del río Anna que quedará integrado dentro del futuro recinto del campo de golf.

La imagen causa impacto entre los curiosos, ya que el entorno natural que rodea el PAI Sant Gregori ha favorecido la visita de diversos grupos de aves. Según viene recogido en el estudio de inundabilidad del proyecto urbanístico, la canalización la han diseñado con el fin de encauzar el caudal que proviene del barranco de Ratils. El motivo es que, al cruzar el término de Vila-real, comienzan los desbordamientos en la búsqueda de salida hacia el mar por el municipio.

El cambio de pendiente y la cercanía de un profundo meandro cortan el nivel freático, lo que propicia la creación en ese lugar de un humedal con nacimientos de agua. Por eso, el encauzamiento lo recubrirán con una solera de hormigón de 80 metros de ancho que revestirán con césped para evitar un impacto visual negativo en el paisaje de esa zona.

Refugio exótico

Las máquinas excavadoras han estado trabajando de forma más reciente en la zona paralela al Clot para adelantar el futuro hotel de tortugas. Esta es una de las intervenciones complementarias asociadas al diseño de zonas verdes y el parque de ribera con el crear un hábitat para el refugio del galápago europeo.

Son un conjunto de canales definidos por planos inclinados que forman las playas con pendientes suaves para aumentar la superficie arenosa donde puedan anidar.

Los operarios ejecutan el movimiento de tierras, un trabajo de gran magnitud en el que continuarán algunas semanas más. En el futuro, los bordes de los canales tendrán poco arbolado y zonas de juncos, tamarindos o plantas acuáticas. Los árboles en pequeños grupos alternan sauces (Salix alba) y olmos (Ulmus minor), alamos (Populus alba) y almeces (Celtis australis). Estas áreas no son accesibles al público, ni fáciles de colonizar por otras especies, para así proteger la especie en concreto.

Pativel

Después de que el año pasado el Tribunal Supremo dejara sin efecto la anulación del Pativel, ese fallo obligaba a la urbanizadora a empezar las obras del PAI antes del 12 de mayo, que es cuando vence la disposición transitoria de este plan autonómico, para evitar que los terrenos pasaran a ser no urbanizables. Sin embargo, como confirma el director general de Urbanismo, Vicent García Nebot, el periodo de caducidad aún no ha empezado como tal, al igual que sucede con el PAI del golf de Torreblanca. No obstante, en el caso de Burriana, la supuesta caducidad no hubiera afectado en exceso a su desarrollo porque las obras llevan meses en marcha.