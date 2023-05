El restaurante La Torre del Visco (Teruel), con el plato Langostino al arenque y gazpacho de hierbas, se convirtió este lunes en el ganador del Llagostí d’Or del XX Concurso de Cocina Aplicada al Langostino de Vinaròs, llevándose los 1.500 euros del premio. El Llagostí de Plata y 1.000 euros fueron para el establecimiento La era de los nogales (Huesca), mientras que el Llagostí de Bronce y 500 euros los obtuvo el restaurante Cebo (Madrid).

La veinteava edición del prestigioso concurso tuvo lugar en el Mercat Municipal con inicio a las 17:00, cuando los cocineros empezaron a hacer sus elaboraciones ante el público asistente. A partir las 18:30 el jurado valoró los platos y mientras tanto la gente pudo disfrutar de las tapas que ofrecía la Associació Vinaròs Gastronòmic. A las 20:30 se procedió a la entrega de premios.

En esta edición del certamen participaron los chefs de los restaurantes El Plantío Golf Resort de Alicante, Ambivium de Peñafiel – Valladolid, Can Ros Restaurante Burriana, El Carreter de Xara – Alicante, Gaudir Restaurant de Alcossebre, Nou Bar de Vinaròs, La Torre del Visco de Teruel, La Era de los Nogales de Huesca, Restaurante Cebo de Madrid y La Suculenta de Benicàssim.

Jurado de lujo

Para esta veinteava edición del concurso se apostó por un jurado con nombres relevantes dentro del mundo gastronómico y culinario. El presidente fue el chef ejecutivo de la empresa Can Roca, Hernán Luchetti, encargado de dirigir la parte gastronómica de los restaurantes El Celler de Can Roca, Hotel Casa Cacao, Bar Cacao, restaurant Normal y Más Marroch. También se contó con el chef y jefe de partida, Nacho Baucells, con una larga trayectoria profesional en Italia gracias a su formación en la escuela Castello di San Guadenzio, además de haber realizado las prácticas en los restaurantes Racó de Can Fabes y Celler de Can Roca, y haber trabajado a Sergio Arola Gastro.

El jurado lo completaron el cocinero reconocido con una estrella Michelin, Àlex Carrera, actualmente propietario del restaurante L’Aliança a Girona y el periodista de RTVE, Paco Alonso, con una destacada trayectoria desde el ámbito científico y gastronómico y la periodista especializada en gastronomía, Paula Molés, directora del programa especializado en cocina “Un restaurant caníbal a Berlín” de Catalunya Ràdio.