El Partit de Vinaròs Independent (PVI) ha denunciado ante la Guardia Civil “graves amenazas” a un miembro de la ejecutiva de su partido. “Queremos denunciar públicamente las amenazas que nuestra ejecutiva ha recibido. Se ha amenazado tanto a ellos de manera personal como a su familia, lo cual es intolerable. Estos hechos ya han sido denunciados y están en proceso de investigación por parte de la Guardia Civil”, indicó su portavoz, Maria Dolores Miralles, que mostró la denuncia realizada “por un miembro del PVI que ha recibido una amenaza dirigida a él, su esposa y sus hijos”.

Miralles, que compareció junto a la miembro de la ejecutiva, Mamen Obiol, calificó de “gravísimos” los hechos que sufrieron en primera persona miembros de su partido en estos últimos días. “Hemos sufrido acoso y derribo tanto por las redes sociales como en la manifestación que se produjo el día de la investidura a las puertas del ayuntamiento, que consideramos inaceptables”, señaló.

Mostró también las manifestaciones vertidas en redes sociales por un representante de la formación Esquerres per Vinaròs, que tras saberse el resultado electoral publicó lo siguiente: “Demano als partits que poden decidir el govern de l’Ajuntament del meu poble que tinguen un mínim de criteri. Dolo, demano que si per ser alcalde de Vinaròs, que no t’ho has guanyat, pactes amb PP i VOX, el meu compromís personal será fer-te córrer pels carrers del meu poble descalça i a revolcons”.

Miralles dijo que estas manifestaciones “son una falta de respeto hacia mi persona y al PVI, una actitud intolerable, y pido públicamente que este partido, Esquerres per Vinaròs, comparezca públicamente para rectificar y disculparse, porque si no me veré obligada a tomar las medidas oportunas”.

La portavoz del PVI indicó que por redes sociales tanto ella como su partido han recibido multitud de ataques injustificados que no quiso este martes sacar a la luz. Pero sí que calificó de “gran irresponsabilidad” que representantes de partidos políticos “alienten estas conductas e inciten a la gente a la movilización, porque cuando se incita al odio las consecuencias pueden ser catastróficas”.

Por ello, Miralles pidió “que hagamos todos autocrítica y reflexión, porque sin motivo nos han atacado de manera muy dura, poniendo en peligro nuestra integridad física y esperando con estos ataques doblegar la decisión del PVI, una decisión que el partido adoptó en asamblea”.

También quiso dejar claro que el PVI “no cederá nunca ni a chantajes ni a amenazas” y que en el pleno de investidura quedó claro que no tenía ningún pacto con VOX, lo que ha corroborado también a posteriori este partido. También afirmó que el PP nunca les dijo que contarían los votos de VOX.

La decisión del PVI

Miralles explicó que la decisión del PVI de pactar con el PP y apostar por un gobierno en minoría con ellos se debió a “la inacción, desidia, la falta de gestión, de operatividad y empuje del equipo de gobierno en los últimos cuatro años, en que hemos perdido grandes proyectos como el centro social o la vía litoral, entre otros”. Según Miralles, esta decisión “era más difícil y demostró que el PVI no quería la alcaldía a cualquier precio, porque hubiera sido mucho más fácil apostar por un pacto con el PSOE y gobernar con ellos en mayoría. Pero la asamblea apostó por intentar gobernar con el PP, también porque hubo un cambio de signo en la Generalitat y la Diputación y hay muchos proyectos pendientes de estas administraciones”.

Futuro en la oposición

La portavoz independiente dijo que el PVI ejercerá ahora “una oposición constructiva, sin olvidar nuestra labor fiscalizadora, que es nuestro trabajo como oposición”.

En cuanto a la posibilidad de que apoyen una moción de censura si sigue el descontento con la gestión del equipo de gobierno, Miralles dijo que “hay que dar como mínimo cien días de cortesía a un gobierno nuevo, y hay muchos concejales nuevos que tendrán que ponerse al día, el equipo de gobierno está en minoría, deberá consensuar los proyectos importantes, y en muchos de ellos coincidimos”.

En este sentido, Obiol aseguró que en el partido “nunca se ha pronunciado hasta ahora la palabra moción de censura” y que “en este momento no se plantea, es un tema que no se ha hablado, pero dentro de dos años o tres no sabemos qué puede llegar a pasar”.