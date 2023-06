Sant Joan de Moró se sumerge de pleno en las fiestas patronales con el tradicional chupinazo, una cita multitudinaria a la que no faltaron cientos de vecinos que no quisieron perderse el colorido acto.

El alcalde, Vicente Pallarés, pidió a los vecinos desde el balcón del Ayuntamiento que vivan los actos festivos «con intensidad y en la calle», y que, por unos días, «olviden el trabajo y los problemas para disfrutar del programa que hemos preparado y demostrar a todos que no somos un pueblo pequeño, sino una gran familia». Posteriormente, el alcalde, acompañado por las representantes festivas, así como por los concejales, se encargaron de repartir los tradicionales pañuelos conmemorativos a los vecinos, mientras en la plaza se repartía cerveza gratis al ritmo marcado por la contagiosa música de una charanga. Exhibiciones taurinas La jornada estuvo dedicada a a la peña La Unión que patrocinó diversos espectáculos taurinos, incluyendo el tradicional encierro, la exhibición de ganado vacuno y los toros Monterito, de la ganadería de Francisco Galache, y Bastoncito, con el hierro de Castillejo de Huebra, ambos de Salamanca. Pallarés declaró que «pensamos que hemos preparado un programa de fiestas muy completo que respeta y potencia la tradición y, sobre todo, nos ayudará a estrechar lazos y fomentar la amistad y la unión de todos los vecinos del municipio». Asimismo, aseguró que, desde la corporación, todos los años intentan introducir novedades, y en esta ocasión, entre otras cosas, han incorporado en el programa un concurso de disfraces. Pese a que el chupinazo de ayer supone el pistoletazo oficial, el municipio arrancó de forma oficial los festejos el pasado viernes con la proclamación de Lucía Trilles y Paula Barreda como reina de las fiestas tras 25 años sin representación. La emotiva cita dio paso a una segunda jornada donde los actos religiosos en honor a San Juan Bautista fueron los protagonistas con la procesión para transportar a San Vicente hasta la parroquia del patrón. El miércoles se retomarán los actos taurinos de la mano de la peña Conill Pelat que brindará dos vacas cerriles de la ganadería de Víctor Guillamón.