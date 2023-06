La preocupación por la regresión de la playa Morro de Gos aumenta en Orpesa con la llegada del verano. Los vecinos alertan del mal estado que presentan algunos tramos, que incluso han llegado a ser precintados como medida de prevención por el Ayuntamiento, por los grandes escalones que se forman en la arena, con el objetivo de evitar caídas y accidentes de los usuarios esta temporada.

Los residentes de la zona señalan que el viernes se llegó a cortar una parte y no se podía caminar por la orilla, debido a que una máquina estaba trabajando para tratar de reducir el escalón en la medida de lo posible. Desde el domingo sí se puede transitar por la zona próxima al mar, aunque sigue acotado el espacio de arena para alertar del importante desnivel.

«Es de más de un metro. Costas no ha adecuado esta playa para el verano y se está convirtiendo en un acantilado», según señala Elena Sánchez, una vecina perteneciente a la plataforma de afectados, que al mismo tiempo advierte de que si resulta alguna persona herida, Costas será el organismo responsable. Las aportaciones de arena «las hicieron antes de Semana Santa y en verano ya no hay. No han adecuado la playa para verano», lamenta Sánchez.

Valoración del Ayuntamiento

"Pedimos un poco de paciencia hasta que baje el nivel de la marea y nos dé una tregua para poder adecuar las playas" Araceli de Moya - Alcaldesa de Orpesa

Por su parte, la alcaldesa, Araceli de Moya, informa que mantuvieron una reunión semanal de urgencia para abordar este problema que tanto preocupa también al Ayuntamiento. «Nos reunimos por el estado de las playas ante los últimos movimientos y mareas, por los desniveles y escalones que se estaban generando. Los responsables de playas, que van limando las pendientes, nos aconsejaron que hasta que no pasen dos semanas (queda una) no se pueden hacer determinados trabajos porque todo lo que hagamos se lo volverá a llevar el agua y se generarán de nuevo los escalones. Así que pedimos un poco de paciencia hasta que baje el nivel de la marea y nos dé una tregua para poder adecuar las playas», tal como precisa la primera edila.

Cierre de la Illeta

Por otro lado, la localidad también sigue pendiente de llevar adelante una de las medidas recomendadas por el estudio encargado por el consistorio para la regeneración de las playas, como es el cierre del canal de la Illeta, «que es lo que retendría la arena», según afirma Sánchez. «Llevamos esperando desde noviembre a que se haga y está en un tapón administrativo en el Ministerio de Transición Ecológica», según denuncia esta vecina. «La situación es peor imposible», dice la vecina.

Otra posible medida sería continuar con más aportaciones de arena, pero también depende de las autorizaciones de Costas. El Gobierno sí se ha mostrado su compromiso de redactar un proyecto que ofrezca soluciones.