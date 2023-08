El cambio de las corporaciones municipales tras las elecciones del pasado mes de mayo hacía necesaria una renovación del Consorcio Gestor del Paisaje Protegido de la Desembocadura del Millars que ya se ha producido. El alcalde de Vila-real, José Benlloch, sigue al frente de la entidad supramunicipal hasta el próximo mes de marzo, cuando se cumpla el mandato de dos años y la presidencia pase a manos de Burriana, que junto a Almassora y la Diputación de Castellón, también forman parte del organismo.

En esta primera reunión del nuevo mandato, desde el consorcio se ha establecido como prioridad conseguir «la implicación económica de la Conselleria de Medio Ambiente», un propósito en el que ya estuvo trabajando la anterior junta durante un año y medio.

En la sesión de constitución del consorcio, que se reunirá el segundo miércoles de cada mes a las 10.00 horas, el alcalde de Vila-real, que lleva en esta entidad desde hace 12 años como representante de la ciudad, «hemos explicado el origen de este organismo, el trabajo realizado y los proyectos de futuro en los que estamos trabajando, especialmente la apuesta por conectar el consorcio con la línea de subvenciones europeas Next Generation o Fondos Feder, que nos pueda ayudar a gestionar actuaciones de una dimensión mucho mayor de las que hasta el momento hemos gestionado con nuestro escaso presupuesto». Esa es la razón por la que Benlloch insiste en la necesidad de que la Conselleria también se sume activamente en el proyecto.

Presupuesto anual

Los recursos del consorcio provienen de las aportaciones de sus miembros, 270.000 euros anuales, que se corresponden con los 90.000 de la Diputación y los 60.000 que corresponden a cada uno de los ayuntamientos.

«Hace más de año y medio que estamos trabajando para que también la Conselleria se implique económicamente, dado que es miembro de pleno derecho». Pero el presidente del consorcio remarca que este organismo «ejerce las competencias de gestión del paisaje protegido por delegación de la propia Conselleria, sin que jamás haya realizado una aportación».

Benlloch informó a la junta de gobierno que comunicará esta propuesta a la consellera Salomé Pradas, que ha descrito como «una justa petición». A su vez, la invitará para que «nos acompañe en una de nuestras reuniones y en una visita explicativa para que conozca de primera mano la labor que estamos desarrollando».

En la junta de constitución del consorcio, además del alcalde de Vila-real y presidente, estuvieron el concejal de Medio Ambiente de la ciudad, Xus Madrigal; la alcaldesa de Almassora, María Tormo; el diputado provincial de Ingeniería Interna, Transición Ecológica, Energías Renovables y Medio Natural, José María Andrés y la concejala de Medio Ambiente de Burriana, Noelia Peris.

La Conselleria todavía no ha designado representante, dado que no está nombrado el director territorial, miembro nato de la junta

Desde la entidad resaltan que no hubo representación de Conselleria porque «todavía no ha designado representante, dado que no está nombrado el director territorial, miembro nato de la junta». Recuerdan que también están representados el Sindicato Central de Regantes del Millars y la Confederación Hidrográfica del Júcar (con voz pero sin voto).