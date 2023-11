La «feria medieval per se de la Comunitat Valenciana» está a punto de volver a abrir sus puertas. A partir de este viernes por la tarde, la Fira de Mascarell volverá a erigirse como el gran epicentro histórico en la provincia, con el objetivo de superar los 60.000 visitantes que pasaron por la feria de esta pedanía de Nules en la edición del año pasado.

El concejal de Turismo, Guillermo Latorre, se pasó esta semana por La Panderola, el magacín estrella de Medi TV, la televisión de Mediterráneo, para avanzar las principales características de la muestra. Y es que será una edición «tremendamente importante» para Nules porque será la primera desde que la Fira recibió la nomenclatura de fiesta de interés turístico autonómico. «Es una feria que tiene repercusión en toda la Comunitat, por lo que hemos preparado una serie de exhibiciones y actividades acorde a lo que ahora nos exige este título a nivel turístico», explica el concejal.

Las novedades

Una de las grandes novedades es que van a apostar «más que nunca» por las recreaciones históricas. «Van a venir recreadores de diferentes puntos de España y ofrecerán espectáculos para ayudar a comprender, sobre todo a los más pequeños, cómo surgimos como Comunitat y cómo surge Nules como pueblo», apunta.

El objetivo es potenciar la vertiente histórica y que la gente no pare de ver soldados y batallas y presenciar música en directo de juglares durante dos días y medio. «Se trata de una fiesta muy lúdica y familiar, de modo que lo que buscamos es vincular la historia con el ocio para que sea fácil de digerir y que no aburra, ya que mucha gente dice que la historia es aburrida y no es verdad», puntualiza Latorre, que es historiador.

El concejal hace hincapié en el atractivo turístico que posee Mascarell, ya que es un núcleo poblacional plenamente medieval que no necesita decoración ni atrezo para acoger una feria. «La gente se enamora cuando viene a la Fira porque no solo Mascarell es precioso, sino que además le damos ese valor añadido de ambientarlo y tematizarlo que contribuye a que sea verdaderamente una feria medieval que retrotrae a los visitantes al siglo XIII», comenta. Y reivindica ese valor diferencial que ofrece a los visitantes: «Hay muchos municipios que no tienen esos recursos y tienen que decorar el pueblo para que parezca medieval, nosotros ya lo tenemos».