El obispado de Castellón se desmarca de la celebración de una misa en memoria del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, que tiene previsto celebrarse este domingo en la catedral de Segorbe.

Esta explicación de la diócesis llega después de aparecer en las redes sociales una convocatoria en la que usuarios falangistas anunciaban que la catedral situada en la capital del Alto Palancia iba a celebrar una homilía por el eterno descanso de Primo de Rivera, que, según exponían, "posiblemente" podía estar oficiada por el obispo, Casimiro López-Llorente.

Un supuesto que no han tardado en desmentir desde el obispado, que asegura que "no tenía constancia" de la existencia de esta misa hasta que este periódico se puso en contacto con la institución. "El obispo no era conocedor de este encargo ni tampoco es informado del resto de intenciones de misa que se solicitan en los templos de la diócesis, responsabilidad de los respectivos sacerdotes". Por ese motivo, dejan claro que no ha podido ni tan siquiera tener la posibilidad de poder presidir la celebración. "Es más, este domingo el obispo tenía y tiene previsto presidir la eucaristía a las 11.00 horas en la basílica de Lledó, con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres", puntualizan.

Origen de la misa

La celebración de esta misa viene a petición de dos feligreses, que hace unos días le solicitaron al deán de la catedral de Segorbe hacer una misa en memoria de Primo de Rivera, que está previsto que el propio deán oficie este domingo a las 10.00 horas. Ante la polémica que pueda suscitar que el templo acoja una celebración de este tipo, la diócesis remarca que todo fiel católico puede solicitar una misa por el eterno descanso de un difunto. "No se puede prohibir la celebración de una santa misa por el eterno descanso de un fiel católico ni negarse el encargo de una intención con este fin, ya que es una celebración estrictamente religiosa", apuntan.

Además, aseveran que "no es una misa especial, es la que se celebra cada domingo con ese horario en la catedral". Por ello, como se hace normalmente en cada misa, se nombrará al difunto en el momento que indica el misal, sin comentarios distintos y solo citando el nombre.

"Prohibido exponer cualquier signo político o hacer alguna exaltación"

Un aspecto en el que inciden mucho desde la institución eclesiástica es que "está prohibido exponer cualquier signo político, de partido, o hacer cualquier exaltación de la persona de José Antonio durante la misa o el interior del templo". Asimismo, "está prohibido cualquier gesto o cántico dentro del templo, ajeno a la celebración litúrgica, que pueda entorpecer el desarrollo de su celebración y el ambiente de oración que debe reinar".

Por último, desde la diócesis confían en que "los fieles que se acerquen a la celebración de este domingo en la catedral lo hagan con devoción y auténtico espíritu cristiano".

Jornada entre afines a la Falange

La misa en la catedral en memoria de José Antonio Primo de Rivera es el primero de los actos programados este domingo por afines a la Falange. A continuación, celebrarán un almuerzo de camaradas cortesía de las organizaciones convocantes, la Falange Española de las JONS y FE/La Falange del Alto Palancia.

Después, los asistentes visitarán los cementerios de varias localidades donde la Falange tiene varios caídos, procediéndose a leer la Oración a los Caídos. Y finalmente entonarán el Cara al Sol.