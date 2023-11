La nuleta llegará hasta Alemania y a los lineales de diferentes supermercados del territorio nacional en la campaña de su estreno. Así lo confirmó este lunes Juanvi Moros, presidente de la asociación para la puesta en valor y diferenciación de la clemenules de la Plana, en el acto simbólico de corte de las primeras naranjas que recibirán esta marca de calidad, respaldada por la IGP Cítrics Valencians.

La materialización de estos acuerdos comerciales ha sido posible por el trabajo y la mediación de diferentes miembros de la asociación que agrupa a los ayuntamientos de Artana, Betxí, Burriana, Almassora, Castelló, la Vall d’Uixó, la Llosa, Nules, Moncofa, la Vilavella, Vila-real y Onda, a cooperativas de suministros y servicios, a cooperativas y empresas de exportación y representantes de sindicatos y asociaciones de riego.

Como detalló Moros, a través de Transgourmet, «se presentarán en supermercados de la Comunitat, Cataluña e Illes Balears. Llombart Export enviará nuletes a Alemania y Bagú las posicionará en una cadena de supermercados». Indicó, a su vez, que «Artanfrut y García Ballester confeccionarán nuletes para abastecer toda esa demanda durante esta campaña».

Un trabajo colectivo, como no se cansaron en insistir, que permite dar un primer paso «histórico» que busca, «hacer un milagro» y «dar esperanza al citricultor».

Conseguir rentabilidad

César Estañol, portavoz de la asociación, remarcó que el proyecto se ha marcado «una misión principal, asegurar un precio digno para el productor» y con ese propósito común, «nuleta ya ha hecho posible que la mayoría de los ayuntamientos de la comarca, cooperativas, empresas y sindicatos se unan». Incidió en que «queda mucho por hacer y todos somos necesarios para salvar los obstáculos que encontraremos para que este hito histórico sea realmente el principio de mucho más, y que campaña a campaña logremos convertirlo en el motor que transforme la comarca de la Plana».

Moros destacó la necesidad de que «todos nos convirtamos en apóstoles» y que «consigamos que la gente de nuestra comarca deje de pensar que esta iniciativa no es posible, que no hará nada, ya que es importante que, donde estemos, hablemos de nuleta y del proyecto que pueda salvar nuestra citricultura». El presidente de la entidad que ha conseguido la marca diferenciadora reivindica «el minifundismo, con el que no podemos competir a precio, es imposible, pero sí que podemos hacerlo con el valor y la calidad del producto».

También habló de viabilidad el secretario autonómico de Agricultura, Javier Bartolomé, al decir que «los agricultores tienen que vivir y obtener una rentabilidad y cuando el objetivo es que la marca dé un valor, que la gente nos conozca y que el productor tenga un sueldo digno, solo queda apoyar». A su vez, precisó que «no solo se trata de vender, que también, sino de saber vender, contando una historia y nuleta cuenta muy bien la historia de la Plana».

Para la asociación, la marca debe ser «la punta de lanza para poner a la comarca en el mapa» y ya trabajan en el desarrollo de ideas como la creación de jornadas gastronómicas, acciones culturales en institutos y colegios para dar a conocer el patrimonio y la historia vinculada con la clemenules e incluso ofrecer visitas temáticas a diferentes turoperadores.