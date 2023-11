El pleno del Ayuntamiento de Almassora se reunió este lunes en sesión extraordinaria para celebrar el debate sobre el estado del municipio, que tiene una periodicidad anual. Así, los grupos con representación en el consistorio analizaron la gestión municipal durante este ejercicio, en el cual hubo un cambio político en el gobierno local en junio al ganar el PP las elecciones y llegar, posteriormente, a un acuerdo con Vox. Entre los ejes que pusieron en valor estuvieron seguridad, limpieza viaria y el impulso de servicios en la playa.

El portavoz del gobierno, Vicente Blay Casino, expuso las líneas de trabajo de los últimos meses. Indicó que se ha focalizado en resolver problemas urgentes que afectaban a los vecinos, reclamar mejoras sanitarias, priorizar la seguridad ciudadana, renovar contratos caducados de servicios públicos para optimizar prestaciones, y apostar por la sostenibilidad y el medio ambiente con más puntos de reciclaje, entre otros.

También realzó que han puesto en marcha acciones para reactivar el comercio y repararán instalaciones deportivas: «Nos hemos centrado en dar respuesta a las necesidades de los almassorins».

La portavoz del PSPV, Merche Galí, recalcó proyectos impulsados durante los seis primeros meses del año --con ella de alcaldesa--, y las gestiones realizadas en la solicitud de ayudas y subvenciones.

El portavoz de Compromís, Julià Gómez, insistió en la necesidad de mejorar la seguridad o la ejecución de actuaciones, como el vial de acceso rápido a la playa.

Abrir el Ayuntamiento a los vecinos

Para concluir el debate, la alcaldesa ha remarcado que, en estos cinco meses y medio de gobierno, uno de los aspectos más destacados ha sido el de “abrir el Ayuntamiento a los vecinos, porque eso es el Ayuntamiento, la casa de todos, de los 28.000 almassorins que tienen en esta alcaldesa a su alcaldesa, más allá de colores y partidos. Mi despacho está abierto para todos siempre y me he reunido con centenares de vecinos y he intentado siempre encontrar una solución a los problemas planteados”.

“Apostamos por mejorar la seguridad porque sabemos de la preocupación de nuestros vecinos, la limpieza viaria con un nuevo contrato o estamos apostando por dotar de servicios a nuestra playa”, ha afirmado Tormo, quien ha insistido en la necesidad de apostar por el tejido empresarial para generar oportunidades y reactivar el comercio local.

“No he cesado ni lo voy a hacer en llamar a todas las puertas que haga falta para solicitar, pedir o reclamar lo que Almassora necesita. Entre todos vamos a construir la Almassora en gran con la que soñamos, la que queremos y merecemos”, ha concluida la alcaldesa, quien ha agradecido a los concejales del equipo de gobierno el trabajo que vienen realizando.

Presupuestos del Consell

Antes de este pleno se ha celebrado otra sesión extraordinaria, a petición del PSPV, para que el Ayuntamiento reclame al Consell actuaciones para Almassora en los presupuestos del 2024. La propuesta no ha salido adelante al considerar el equipo de gobierno que ya se está trabajando con el Gobierno autonómico en los asuntos importantes para la localidad.

Al final de la primera de las sesiones, la alcaldesa ha condenado rotundamente, al igual que el resto de portavoces, el ataque sufrido este pasado fin de semana en la sede del PSPV de Almassora. “Quiero mostrar nuestra solidaridad. Nunca hemos estado a favor ni de los ataques a sedes de partidos políticos, ni escraches a personas. Ni antes, ni ahora”, ha resaltado Tormo.