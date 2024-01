En el prime time televisivo de Estados Unidos, un mago de la Vall d’Uixó ha vivido en la noche de este viernes --hora norteamericana-- su particular momento de gloria en uno de los platós más exigentes si de prestidigitación se trata. El reto no era pequeño y muchos otros como él, llegados de diferentes partes del mundo, han intentado abordarlo antes sin éxito, pero este vallero de adopción --es natural de València-- ha deslumbrado a dos grandes de la magia internacional, Penn & Teller, que no han dudado en concederle el premio de su popular programa Fool Us.

Las Vegas es La Meca de la magia, y cualquier ilusionista que se precie y que pretenda hacer carrera internacional debe hacer un alto en este show permanente que es la ciudad que nunca duerme. Guillermo Torrijos, o más concretamente el mago Miraver, que es su nombre artístico, lo tenía claro, y por eso se embarcó en esa locura de tratar de hacerse un hueco en un mundo donde el engaño es la meta, pero no todos se dejan engañar. De eso va, precisamente, el programa de Penn & Teller. Los aspirantes que les visitan en Fool Us deben tratar de engañarles con sus trucos. El desafío máximo. Hacer creer a un mago que no hay truco, que la ilusión es real. Miraver lo ha logrado, se sirvió para hacerlo de sus «nuevos métodos» y de su rutina «con dados de colores y cubiletes». Tan simple como extraordinario a la vez, si de hacer un imposible se trata. El mérito de Guillermo Torrijos es doblemente destacable si se tiene en cuenta que su llegada al mundo de la magia a estos niveles es reciente. Explica que empezó a sentirse atraído por la magia en el año 2000, «gracias a mi abuelo» y poco a poco fue haciéndose un hueco en el sector hasta acabar trabajando con profesionales de reconocido prestigio como Yunke o Jandro. Este último, por cierto, ha conseguido varias veces embaucar a Penn & Teller. Premios y distinciones En el 2022, Miraver consiguió el primer premio en el concurso nacional de magia de Almusafes, organizado por la Sociedad Española de Ilusionismo (SEI) en la especialidad de micromagia. El mismo año, pudo asistir al festival de ilusionismo Magialdía de Vitoria, y en el Congreso Mágico Nacional (CMN) le concedieron la distinción a la originalidad, por ejecutar el espectáculo más original del evento, incidiendo en su innovación y creatividad. Yunke: "El mago debe jugar con el engaño" En el 2023, logró el premio CEM en Manresa como mejor acto de micromagia de España y fue invitado al Close up Magic Symposium de Viena «como uno de los mejores números de micromagia del mundo», explica. Sumar estas distinciones propició su primera salida internacional. Invitado por Giacomo Bertini, estuvo en Viena (Austria) compartiendo escenario con algunos de los mejores magos del mundo, donde pudo presentar su espectáculo con dados en el teatro Bill Cheung. Su primer salto del charco lo llevó hasta el FISM de Quebec, donde consiguió una medalla que reseñó su intervención. Y de Canadá en 2022, a Las Vegas en 2024, con el éxito en la maleta. Palmarés mágico Ha sido vertiginoso, una pequeña locura que fue dando forma a un currículum mágico que le permitió acceder a un privilegio reservado para los ilusionistas más atrevidos. Penn & Teller llevan décadas dedicados al gran espectáculo de la magia y son un referente internacional, por lo que no se dejan impresionar con facilidad. Si de desvelar trucos se trata, lo peor es atreverse con un mago experto. A Miraver le pudo el entusiasmo de probar, y se ha traído a casa la recompensa. Miraver asegura que la pandemia marcó un punto de inflexión en su carrera, fue cuando creó el espectáculo con el que está triunfando Guillermo resalta que en la actualidad, el programa televisivo Fool Us está emitiendo su décima temporada, lo que acredita el éxito de una fórmula que en Estados Unidos no tiene rival. Dice que la pandemia marcó un punto de inflexión en su carrera. Ese gran paréntesis lo inspiró para crear un número en el que hace inmenso lo pequeño. Esa es la extraordinaria cualidad de la magia y los magos, convencer a quien observa de que nada es imposible. Y Miraver, solo ha hecho que empezar.