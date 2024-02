Tormenta perfecta a nivel político para el alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa (Independents per Morella), tras desvelarse que ha concurrido en un proceso laboral para optar a siete trabajos públicos del Ayuntamiento que preside.

Y son de lo más variopintos: periodista (profesión que ejerció antes de ser munícipe), ordenanza de museos, oficial de brigada, operario de brigada, coordinador de cultura, coordinador de oficina de turismo y director de museos.

Y se añade que su pareja sentimental también participó en el procedimiento, que el propio primer edil rubrica en documento oficial, y aspira a otros siete puestos. Coinciden en varios: auxiliar administrativo, técnico de biblioteca, periodista, ordenanza de museos, coordinador de cultura, coordinador de oficina de turismo, y para la unidad de respiro (con jornada parcial). Ambos son los candidatos que han sido admitidos en más roles para trabajar en el consistorio, un total de 14.

La historia explotó a primera hora de este lunes, cuando medios de comunicación, entre ellos Mediterráneo, informaron de que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del pasado sábado recoge la aprobación de la relación provisional de admitidos y excluidos del proceso de estabilización de empleo temporal por concurso y concurso oposición para cubrir las vacantes del Ayuntamiento de Morella. Uno de los aspirantes a las plazas en juego es el propio primer edil.

Otra de las dudas del proceso es la «falta de transparencia» del mismo, como denuncia el PSPV-PSOE. Este periódico confirma que la propuesta laboral no se publicitó en el canal de WhatssApp Morella informa, donde se publican ofertas de empleo, públicas y privadas. Tampoco apareció en la plataforma Reactiva Els Ports, de la Mancomunitat de Els Ports, que difunde novedades en ocupación, ni en ningún apartado especial de la página web municipal de Morella.

"Es una caza de brujas"

El primer edil cree que es una «caza de brujas» orquestada por su antecesor, el socialista Rhamsés Ripollés, «quien creía que sería alcalde para toda la vida». Respecto su concurrencia en la convocatoria (que apareció publicada en el BOE el 27 de octubre del 2023 y firmada por él, al igual que la del BOP) asegura que «me presenté cara a mi futuro personal, que me gustaría que fuese en el pueblo. El día de mañana me gustaría optar a una de estas plazas. Es plenamente legal».

Por otra parte, el munícipe niega opacidad: «Publicamos las convocatorias en el diario oficial. Se han presentado los vecinos que han querido, gente de fuera y los trabajadores municipales, que seguro serán los que obtendrán las plazas de estabilización. Se genera así una bolsa de trabajo y es una oportunidad de futuro».

En cuanto a la presencia de su pareja, así como de dos miembros de la candidatura de Independents, en un caso para una plaza de arquitecto, y en otro para auxiliar administrativo y AEDL, enfatiza que «tienen los mismos derechos que cualquier otro. Es el primer proceso totalmente transparente en el consistorio en años. No como hasta ahora, que ha entrado históricamente la gente a dedo».

Reacciones del PSPV y el PP

En cuanto a los otros grupos, el PSPV muestra su «sorpresa» y califica los hechos como «graves». Su portavoz, Rhamsés Ripollés, no entra en los ataques de Sangüesa: «Ahora será culpa mía lo que ha hecho. No se trata de una cuestión que obedezca a mí o al PSPV. Igual se piensa que los vecinos no comentan asombrados lo que se ha publicado en el BOP».

El PP esquiva, de momento, la polémica. «Estudiaremos lo ocurrido con detenimiento. Nos hemos enterado por la prensa. Nos reuniremos y se valorará. No hay prisa», dice su portavoz, Jesús Ortí.

Los populares dieron su apoyo a Sangüesa en la investidura, pero como alcalde en minoría, ya que no se llegó a firmar ningún pacto, aunque durante el mandato han evidenciado complicidades tras romper con 32 años de socialismo. Independents cuenta con 4 ediles, el PSPV tiene 5 y el PP 2.