Burriana abre al tráfico la Avenida Mediterránea mientras tramita su futura ampliación

El Ayuntamiento de Burriana ha abierto al tráfico la Avenida Mediterránea tras finalizar las actuaciones que se reanudaron el pasado 16 de octubre. El proyecto de remodelación del carril bici fue paralizado desde julio a octubre para cumplir con el compromiso del actual equipo de Gobierno con empresarios y residentes de la zona, que lamentaban que la remodelación del vial se hiciera en plena temporada alta, tal y como había planificado el anterior equipo de gobierno.

"Tal y como nos comprometimos, el proyecto está adaptado a las dimensiones del PGOU", ha explicado el concejal de Obra Pública, Juan Canós, quien ha detallado que "las obras han incluido una rotonda a altura de la calle Juan Carlos, así como se ha ejecutado una acometida de servicios para conectar con los futuros servicios del futuro desarrollo turístico del Arenal".

"El proyecto de la avenida Mediterránea ha seguido su curso minimizando las molestias y el perjuicio a hoteleros, hosteleros y vecinos de la zona del litoral y ha quedado demostrada la capacidad de gestión de este equipo de Gobierno municipal al haber conseguido para Burriana 1.000 m2 de los 16.000 m2 que dejó perder el anterior gobierno de izquierdas", ha valorado el concejal.

Imagen del nuevo carril bici y la zona peatonal. / Mediterráneo

Cesión gratuita del terreno del Arenal Sound, mediante una reserva de aprovechamiento

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Burriana consiguió la cesión gratuita de los terrenos propiedad de la empresa del festival de música Arenal Sound para la ampliación de la recientemente construida Avenida Mediterránea. La cesión se llevó a cabo fruto de las reuniones y acuerdos que el equipo de Gobierno mantuvo con la empresa propietaria del famoso festival con el objetivo de homogeneizar la avenida, conectar el carril bici y peatonal con la zona de la playa, así como para aumentar las plazas de aparcamiento a disposición de los vecinos de la zona marítima, pasando de 314 a 425.

Futura ampliación de la Avenida Mediterránea

La parcela tiene 925 metros cuadrados y es clave para las modificaciones de ampliación que pretende realizar el equipo de Gobierno para culminar un trazado más recto, mejorar la conexión del carril bici y peatonal en su acceso a la playa y paliar las dificultades que atraviesan los vecinos de la zona marítima en los periodos de temporada alta para encontrar aparcamiento.

Respecto a la segunda fase de ampliación, el consistorio ya ha aprobado la licitación y está previsto su adjudicación a principios del próximo mes de abril, aunque no se iniciarán las obras hasta después de Semana Santa. Unas actuaciones que se ejecutarán entre el Mercado del Mar y el Grupo Roger de Flor con la misma alineación y sección que el trazado ya ejecutado desde Malvarrosa c/ Juan Carlos I hasta el propio Mercado del Mar. Dejando el tramo de la avda. Mediterráneo entre la c/ Juan Carlos I y Roger de Flor con una sección uniforme, compuesta por una acera de 4,15 m, zona de aparcamiento en cordón de 2,20 m, calzada de 7 m, aparcamiento en batería de 4,75 m, medianera de 0,80 m, carril bici de 2,50 m y acera de 2 m.

"Este equipo de Gobierno está comprometido con resolver las peticiones vecinales de la zona marítima que no se atendieron inicialmente. Con la nueva ampliación haremos un trazado que evitará las curvas del proyecto original y mejorará la conexión de las zonas peatonales consiguiendo aumentar el número de plazas de aparcamiento a disposición de los ciudadanos", ha valorado el Alcalde de Burriana, Jorge MonferrerDaudí