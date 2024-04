Nace Sentim, una asociación que pretende dar voz a la diversidad en Nules y la Vilavella

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, Nules acogió este martes la presentación de una nueva asociación pensada para dar respuesta a las necesidades de personas con diversidad funcional.

Sentim es su nombre, y como destacan desde la entidad, su objetivo es tan amplio como los requerimientos de las familias que tienen a algún miembro con cualquier circunstancia física o mental que le coarta a la hora de desarrollar su vida con normalidad, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que se encuentran en una sociedad en la que la diferencia es sinónimo de trabas e inconvenientes a las que no tiene que hacer frente cualquier persona que no sea neurodivergente o no tenga alguna limitación física.

Con el apoyo de los ayuntamientos de Nules y la Vilavella, dado que agrupan a familias de ambos municipios, este martes organizaron una jornada lúdica para darse a conocer y así visibilizar la realidad de quienes a diario tienen que superar obstáculos invisibles a ojos del resto de la población.