Así es el programa gratuito que está formando a los nuevos expertos en digitalización para pymes
Prepárate de cuatro a ocho semanas con dos cursos gratuitos para convertirte en el motor del cambio digital en tu empresa
Texto: Víctor Pérez | Infografía: Agus Ajuriagoicoa
La digitalización ya no es un extra: en muchas pymes es la condición para seguir compitiendo
La digitalización ha pasado de ser una opción a una obligación. Las empresas que no invierten en competencias digitales se arriesgan a perder competitividad. Por eso, Femxa lanza una formación gratuita pensada para impulsar el talento tecnológico dentro de las pymes.
En el marco del programa Generación Digital PYMES, impulsado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y liderado por la Fundación EOI dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), esta formación 100 % subvencionada permite actualizarse sin coste para el alumno.
La digitalización no se aprende en los libros: se vive, se practica y se lidera
Dos especializaciones con aval universitario
Los itinerarios disponibles —Inteligencia Artificial y Big Data y Liderazgo y gestión del cambio— están diseñados para quienes desean fortalecer su perfil profesional sin dejar de trabajar. Ambos otorgan diploma Femxa y título de la Universidad Nebrija (6 ECTS).
La digitalización solo funciona si hay líderes que creen en ella
El formato híbrido (online y clases en directo en turno de mañana o tarde) ofrece flexibilidad total para aprender desde cualquier lugar, y están pensados para trabajadores, autónomos, fijos discontinuos y directivos de pymes de hasta 249 empleados que buscan reinventarse sin detener su actividad profesional.
El formato es flexible y accesible: una parte online que cada alumno completa a su ritmo:
La formación combina clases en directo en el aula virtual:
De lunes a jueves: 10:00–12:00 | 18:00–20:00 | 20:00–22:30h.
De lunes a viernes: 09:00–13:10 | 16:30–20:40h.
Fin de semana: viernes 16:00–21:00 + sábado 09:00–14:00h.
Turnos: alternancia mañana y tarde + parte online a tu ritmo.
Inteligencia Artificial y Big Data: el lenguaje del futuro
Este curso de IA y Big Data proporciona una visión práctica sobre cómo aplicar la IA y el análisis de datos para mejorar procesos, optimizar recursos y aumentar la productividad.
Liderazgo y gestión del cambio: innovación con propósito
Este curso de liderazgo y gestión del cambio está centrado en la gestión de equipos y el desarrollo del talento en entornos digitales. Enseña a dirigir proyectos, inspirar a las personas y consolidar culturas organizativas más ágiles.
Flexibilidad y acompañamiento personalizado
El modelo Femxa elimina las barreras de acceso: no requiere créditos de formación ni autorización de empresa. Los alumnos cuentan con tutores y clases de refuerzo para resolver dudas en tiempo real. Puede organizar sus horarios y avanzar desde cualquier dispositivo, con acompañamiento de tutores, clases de refuerzo y foros colaborativos. Para obtener el título, es imprescindible permanecer conectado al aula virtual durante toda la sesión.
No hay excusas: la tecnología y la organización del curso están al servicio del alumno, no al revés.
Además, pueden ampliar su formación con los cursos Transformación Digital (75 h | 3 ECTS) y Competencias Digitales Avanzadas (50 h | 2 ECTS), ambos de la Universidad Nebrija.
Un impulso financiado por Europa
El programa Generación Digital PYMES, parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), está respaldado por los fondos Next Generation EU, con el objetivo de reforzar el tejido empresarial español.
Este impulso a la digitalización no solo mejora la productividad, sino que refuerza la capacidad de las empresas para competir en un mercado global y conectado.
Próximas convocatorias
Los cursos se inician cada dos semanas a partir del 30 de octubre, de modo que puedas elegir la fecha que mejor te convenga. La convocatoria finaliza el 13 de abril.
