La Junta Electoral Provincial de Castellón ha estimado el recurso presentado por la alcaldesa de Almassora, Merche Galí (pspv), contra la denuncia del PP que la acusaba de usar medios del Ayuntamiento para difundir logros en precampaña. En consecuencia, revoca su decisión de ordenar a la primera edila la retirada de publicaciones en perfiles personales.

El texto de la Junta Electoral recuerda que «la denuncia inicial y el acuerdo recurrido vienen referidos a publicaciones realizadas en la cuenta personal de Facebook de la alcaldesa recurrente, pero no desde ninguna cuenta institucional del Ayuntamiento, situación que implica que no se vulnera la prohibición al no ser un perfil organizado, financiado ni dependiente de ningún organismo público».

La alcaldable socialista recibió la comunicación durante el primer día de campaña, coincidiendo con el reparto del programa electoral en el mercado ambulante. «Aquí están sus modales, los de quienes sí utilizan las redes para acusarme de usar herramientas públicas con fines electoralistas antes de escuchar la palabra de la Justicia o un equipo que no duda en utilizar esos mismos canales para insultar», apuntó la candidata a revalidar la alcaldía.

Por otra parte, Galí recordó que «desde este primer día de campaña, las personas que conforman la lista socialista que encabezo se comprometen a respetar a quienes integran todas las candidaturas porque, por encima de las elecciones, somos vecinos».