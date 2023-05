La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha apelado este miércoles al "voto útil" para la candidata del PP a la alcaldía de Castelló, Begoña Carrasco, y para el cabeza de lista a les Corts, Alberto Fabra, "para que el cambio llegue a Castelló y a la Comunitat Valenciana". Y lo ha hecho ante los medios de comunicación antes de participar en una reunión con entidades sociales y tras recorrer el centro de la localidad. Una visita que ha finalizado con un encuentro con militantes y simpatizantes.

Gamarra ha agradecido el trabajo que está desarrollando el PP de la Comunitat Valenciana y en la provincia de Castellón durante estas elecciones, "pues toda la familia del PP está movilizadísima para conseguir un gran objetivo, que es hacer real el cambio que Castelló pide y necesita".

"Castelló en el centro"

Y para que ese cambio se pueda producir, "el domingo es necesario votar al PP, votar a Begoña Carrasco para que sea la próxima alcaldesa de Castelló, que va a poner a Castelló en el centro de la política, no sólo de la provincia y la Comunitat Valenciana, sino también de la política española".

"Castelló no tiene por qué estar relegada, sino todo lo contrario, tiene que ser protagonista del día a día de una sociedad que avanza y, por tanto, no tiene por qué resignarse", ha subrayado Gamarra, quien ha pedido a todos los ciudadanos de Castelló que voten el PP, "que no se van a arrepentir, ya que el voto del cambio es la papeleta que encabeza Begoña Carrasco".

"A todos aquellos que quieren promover el cambio a través de otras candidaturas les decimos que ese no es el camino, pues ese camino puede hacer que al final no consigamos el objetivo que nos hemos marcado todos y, por tanto, si quieren que su voto sea realmente útil, que ese voto sea para Begoña y para el PP", ha insistido.

La dirigente 'popular' se ha dirigido también a aquellos que, "desde el hartazgo", están pensando en no votar el próximo domingo, "que están cansados de Pedro Sánchez porque han apoyado al PSOE hasta las pasadas elecciones". "Les decimos que confíen en nosotros, que este es un partido en el que cabe todo el mundo y que el proyecto de Begoña es para todos los ciudadanos de Castelló", ha apuntado.

"El cambio"

Además considera necesario que el presidente de la Generalitat sea Carlos Mazón, y ha destacado que para que llegue el cambio a nivel autonómico "es necesario el voto a la lista autonómica que encabeza Alberto Fabra". "Es el momento de terminar con el sanchismo, y terminar con el sanchismo empieza el próximo domingo, pues la segunda parte llegará en las elecciones genales, y nos permitirá que Sánchez salga de la Moncloa y que Alberto Núñez Feijóo sea el presidente de todos los españoles", ha añadido.

"La papeleta es el instrumento que tenemos todos para cambiar la manera de entender también la política en España y superar la etapa de enfrentamiento y de división que supone el sanchismo y pasar página de leyes como la del 'sí es sí', que tanto ha perjudicado a las mujeres, o aquellas que están impulsando la protección al 'okupa' en vez de la protección al propietario y el acceso a la vivienda de todo aquel que la necesita", ha asegurado Gamarra.

La secretaria general del PP ha hecho un llamamiento el domingo "al voto útil, al voto del cambio, y ese solo se encuentra en la papeleta del PP, por lo que animo a votar a Begoña Carrasco y a Alberto Fabra".

Declaraciones de Carrasco

Por su parte, la candidata a la alcaldía, Begoña Carrasco, ha destacado la necesidad de que Castelló "vuelva a estar en el mapa de la Comunitat Valenciana y de España". "Queremos que la ciudad tenga oportunidades y se viva mejor, por lo que apostamos por soluciones para los castellonenses". "En estas elecciones nos jugamos el futuro de los castellonenses". ha afirmado.

En cuanto a las pintadas de 'Corrupsoe', al ser preguntada Cuca Gamarra sobre esta cuestión, ha sido la propia candidata a la alcaldía la que ha contestado. "Es una cuestión tan insignificante que no se la hemos comentado", ha dicho Carrasco al desconocer Gamarra este tema.

Carrasco ha vuelto a insistir en que el "PSOE está muy nervioso" y ha destacado que el PP seguirá solucionando los problemas de los ciudadanos. "Condenamos todas y cada una de las pintadas", ha dicho, tras pedir una campaña "limpia y sin que se embarre".