La mítica empresa castellonense Patatas fritas J. García ha saltado al ruedo de la campaña electoral en la ciudad de Castelló sin quererlo. Una de las estrategias de márketing llevadas a cabo por el candidato de Compromís a la alcaldía, Ignasi Garcia, ha sido el de repartir bolsas de papas con la tradicional tipografía de esta firma y un eslogan que engancha: "Per tot el que importa, Ignasi Garcia, més de Castelló que les papes". Y es que las próximas elecciones municipales están a la vuelta de la esquina.

Lo que a priori podría resultar una estrategia de campaña divertida por la relación que se hace entre el alcaldable y este producto tan típico de la capital de la Plana, ha molestado y mucho a la empresa. El responsable de la mercantil, Javier García Cosin, ha criticado el "uso" electoral que se hace de "una empresa privada, de la cual se utiliza el nombre para hacerse publicidad sin ningún tipo de permiso".

"Nos hacen ponernos en un bando y no queremos estarlo, porque no queremos que se nos vincule aunque el apellido sea el mismo", señaló García Cosin, quien insiste en que con esta aclaración tampoco quieren generar un conflicto con ningún partido. Además, no prevén recurrir a ninguna vía contenciosa.

Versión de Compromís

Desde Compromís quisieron aclarar que Papas J. García «no tiene ninguna vinculación con el partido» y lamentaron «el malestar» que haya podido generar esta acción a la empresa. «Se ha querido destacar la castellonidad del candidato de Compromís vinculado a elementos referentes para la ciudad de Castellón como pueden ser el Fadrí, la plaza Major, las papas García, el parque Ribalta o la coca de tomate», apuntaron desde la formación.

De igual modo, han aclarado que se trata de una acción concreta que ya ha finalizado y han hecho referencia a que la campaña se ha realizado en un contexto de comunicación política marcada por el ingenio.

Una empresa con historia

Patatas fritas J. García nació en 1982 en Castelló, donde tiene su espacio de fabricación y venta. «Patatas fritas J.García es una empresa familiar, cuya actividad es la elaboración de patatas fritas, cortezas, frutos secos y similares, de una forma artesanal, con su receta tradicional sin aditivos y sin conservantes", según reza en su página web.

"Nuestros clientes buscan un valor añadido en sus hábitos de compra, que quieren calidad y productos naturales típicos de la dieta mediterránea", se recoge en la web.