Una semana después de las elecciones municipales del 28-M, el Partido Popular de Almassora, la fuerza más votada en estos comicios, al obtener 8 de los 21 ediles y quedarse a tres para gobernar con mayoría absoluta, sigue sin marcar un calendario de reuniones con otras formaciones para alcanzar las alianzas necesarias antes de sábado 17 de junio, jornada en la que se constituyen los nuevos ayuntamientos -- para gobernar sin problemas durante la próxima legislatura.

No obstante, desde la formación aseguran que «no existe ninguna predisposición electoral», en alusión a Vox, que ha pasado de 0 a 3 concejales y ya dejó caer la pasada semana que quiere ser un «actor principal» en el municipio y que han llegado «para quedarse».

Sin embargo, el número 4 del PP, Vicente Blay Casino Serra, aseguró este lunes que la intención es «sentarse con todas las formaciones» y que la «base de las negociaciones será el programa electoral popular». «No habrá otra línea roja», añadió. No obstante, dejó claro que la alcaldía no es negociable. «Los vecinos decidieron con sus apoyos que el Partido Popular sea la fuerza más votada en Almassora, por lo que María Tormo será la alcaldesa de la localidad los próximos cuatro años», afirmó.

Cabe recordar que el PSPV, que encabeza la actual alcaldesa, Merche Galí, no obtuvo los apoyos necesarios para seguir gobernando y ha perdido dos ediles hasta situarse en siete. Vox, formación que lidera Vicente Martínez-Galí, irrumpe con tres ediles y su apoyo al PP le permitiría alcanzar la mayoría absoluta; y Compromís Acord per Guanyar, encabezado por Julià Gómez, se mantiene en tres ediles; mientras que Podem-EUPV y Centrats en Almassora no obtuvieron ninguno.

"Será decisión del PP"

Por su parte, desde Compromís tienen clara su postura. El colectivo político que, con Julià Gómez a la cabeza, «no se ha planteado ningún acuerdo de gobierno ni de investidura con el Partido Popular. El PP puede tener la alcaldía y gobernar sin Vox sin necesidad de ningún apoyo de Compromís ni del PSOE». «Sería decisión del Partido Popular pactar con Vox. Compromís se sentará con el PP y con los partidos que haga falta (excepto Vox) más adelante para favorecer acuerdos que mejoren la vida de la gente de Almassora», afirman. No obstante, si los populares pactan o acuerdan con Vox la investidura, «no se sentarán con ellos».