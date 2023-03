A sus 29 años, Aitor Edo ha vuelto al ruedo de los artistas gaiateros de Magdalena tras un breve parón. Regresa con toda la ilusión como creativo de la Gaiata 18. En este 2023 se ha encargado de la idea y ejecución del monumento de la gaiata infantil, con su sector; y ha hecho la talla de la grande (diseñada por Bernat). En su día a día, este joven trabaja en una fábrica de azulejos y también tiene experiencia como carpintero, lo que le ha servido de base para el mundo artístico, alma de las fiestas de la Magdalena.

¿Cuáles son sus orígenes? «Empecé muy joven como artista. Entré en la Gaiata 16 y ese año no había boceto ni nada y entonces dibujé una gaiata mayor, la diseñé sencillita, pues era un chaval, tenía 14 años», cuenta.

Ganador de premios

Más adelante, Aitor se pasó a la Gaiata 2 y diseñó algún monumento gaiatero mayor, «pero sobre todo infantiles», que son su especialidad, y con estas, ganó dos premios, uno de ellos en el 2012. «Me llamaron más adelante de la Gaiata 19, pues les gustaba como trabajaba y querían competir, ir a por premio, con un diseño potente», rememora. Y es que es un trabajo, el de artista gaiatero, que le ha dado muchas satisfacciones y alegrías en este tiempo.

«Pero luego fui padre y me lo dejé, pues no tenía tanto tiempo. Paré allá por el año 2016 y he vuelto justo en este ejercicio del 2023, con la Gaiata 18 Crémor, con el diseño del monumento infantil y con la ejecución, siendo esta parte el resultado de todo el equipo», cuenta el artista.

El amor de la fiesta

¿Algún aspecto innovador en la gaiata infantil de este año? «Pues en cuanto a innovación, sí que tiene algo curioso y es que la parte de arriba de la pieza se sujeta con la estructura de lo que son los brazos. No tiene un mástil central donde apoyarse, es un poco más complejo de hacer. Y otra faceta es que de la parte inferior de la estructura hasta la superior que se sostiene con los brazos, ahí, van dos muñecos, un castellonero y una castellonera, que se están dando un beso. Es una pareja infantil y queda muy gracioso. Viene a simbolizar el amor de la fiesta», incide Aitor sobre ello. A él le gusta participar en todas las fases del proceso: desde las medidas de la estructura a los dibujos de la madera, la talla, el diseño de las vidrieras..."y me ayudan a pintarlas porque yo solo no puedo, me gusta elegir los colores que van», dice. Pero sin duda, «con lo que más disfruto es con el boceto. Porque es el momento en que solo tienes la idea en tu cabeza y tienes esa ilusión de sacarla adelante y verla plasmada, ver hecha la gaiata», reflexiona el artesano.

Luces, colores y simbolismo

El simbolismo del monumento es otra de sus partes predilectas: «este año el lema es el amor de la fiesta, me encanta mostrar ese sentimiento de ilusión, de volver. Hacía varios años que había dejado el mundo de las gaiatas y la verdad es que tenía ganas. Primero solo iba a poner una pareja de castelloneros y luego me decidí a que se dieran un poco de amor». «Esta vez en las luces no me he podido volcar, pero van con una tira de led mágica, que puede hacer cualquier cosa. Por encima lleva los casquillos de bombilla antigua y luego por dentro lo que es el cuerpo lleva led que cambia de color, y en los farolitos igual», añade.

Los preparativos del monumento empiezan pronto, «desde septiembre. Al principio se va menos y ahora estas semanas hay mucho trabajo, son muchas horas de dedicación. Y hay mucha más gente, no vale solo con un diseño bonito. Si no tienes gente que te respalde, te ayude y responda, no sale adelante. Todos somos uno. Por ello, el bautizo ha sido muy especial. Ojalá llegue el premio».