Vudú nació con un nombre diferente, con músicos distintos y, en definitiva, como un grupo que no es lo que es ahora. Es por eso que tienen una vida tan corta. Ahora, la banda está formada por Gonzo, Marc, Fer, Tony y Pablo. Pero el poco tiempo que llevan en escena no les ha quitado la posibilidad de tener un largo recorrido. En sus primeros seis meses de vida hicieron alrededor de 50 conciertos. En no llega a un año, han actuado 90 veces. Siguen un ritmo que no esperan bajar. O eso cuentan: «Seguimos con la misma marcha de conciertos, con más ganas y más ilusión que antes».

En su corta trayectoria se han movido por Castellón, y han actuado en locales como La Antigua, La Playa o La Casa del Mar. Pero no se han conformado con eso, también se han movido por localidades cercanas como Herbés, Jorcas, Sueras o Tírig. Así, suman un buen número de actuaciones en directo que se concentran en un tiempo de vida muy corto. Son un grupo de versiones que no descarta ninguna época. Se mueven por todas las décadas con el objetivo de generar «el mayor espectáculo posible». Componen así un repertorio musical que surge a partir de una pregunta que se formulan cada vez que quieren tocar algo nuevo: «¿Qué tema podemos tocar para que la gente cante o baile y que no toque todo el mundo?». A partir de ahí, le añaden su propio estilo. Un toque diferente que haga suyo cada uno de los temas que tocan. Su selección de canciones, además, es prueba y error, ya que para ellos es necesario fijarse en las reacciones de la gente cuando lo tocan en directo. Y su público suele tener buenas sensaciones con sus actuaciones. Ellos relatan: «Con el poco tiempo que llevamos la gente nos está recibiendo muy bien y cada vez viene más gente a los conciertos». Transmiten su emoción y cómo disfrutan «como niños» tocando. Y ellos están convencidos de que eso se lo llevan a la gente que les ve. A pesar de todo lo que han conseguido avanzar en tan poco tiempo, su objetivo es continuar expandiéndose. «Seguir tocando los temas que a todos nos gustan pero fuera de Castellón y sin dejar de lado esta ciudad que nos gusta tanto», comentan que es una de sus aspiraciones. Y más allá de moverse en diferentes lugares, tampoco descartan llegar a crear sus propios temas. «Al final los artistas queremos crear», aclaran. Y no es algo que les pille de nuevo. «Cuando teníamos el otro nombre sí que nos aventuramos a hacer un proyecto de temas propios que funcionó», recuerdan. Un proyecto que actualmente está «completamente parado». Como en su corta carrera, en el poco tiempo que dura la Magdalena tienen varios conciertos. Actuaron en Piropo y en el Mesón del Vino durante el primer fin de semana. También pasaron por la colla Arrop i Tallaetes y la Plaza Fadrell. Ayer volvieron a La Antigua, y hoy estarán en la colla Rei Barbut a las 17.00h, además de otros conciertos durante el fin de semana.