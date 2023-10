Aquest són els representants de la gaiata 17 per a la Magdalena 2024

Laura Sala Navarro i Claudia Alcarria Babiloni són les madrines de la gaiata 17 Tir de Colom per a la Magdalena 2024, que en la nit del dissabte pujaran al tro del Palau de la festa juntament amb Javier Gimeno Abadía i David Sotos Atienza, els presidents

El somni gaiater de Laura Sala

D’ànima tircolomera i cor fester, la madrina de la gaiata 17 Tir de Colom per a la Magdalena 2024, Laura Sala Navarro, rebosa energia, il·lusió i honors per encapçalar juntament amb el president, Javier Gimeno Abadía, la cort del barri del districte sud. Als seus 19 anys, i mentre estudia 2n del grau de Magisteri en Educació Primària a la Universitat Jaume I, compagina la seua vocació per ser docent per complir el «somni» de ser madrina de la gaiata.

«Formo part del món de la festa des que vaig néixer, i va ser ja a partir dels 11 anys quan vaig començar com a col·laboradora, fins que als 16 vaig iniciar-me ja com a dama;i en l’actualitat represento com a madrina a Tir de Colom, una il·lussió i un compromís ferm amb tots i totes les que conformen la comissió», explica. «Representar a tota la meva cort és un honor perquè m’omple per complet el que hagen confiat en mi per a ostentar un càrrec amb tanta responsabilitat, i a més puc assegurar que al costat d’ells em sento molt acollida.Poder lluir la banda blanca de la cort de la nostra gran reina de les festes de Castelló, Lourdes Climent, després d’haver esperat tant de temps, és increïble i sento que estic complint per fi el meu gran somni», considera Laura. Ho diu amb veu ferma, amb castelloneria i per tradició.

Aquest curs 2023/24 serà per a ella «molt especial».«Espero gaudir d’aquest gran any que tenim per davant al costat de tots i especialment amb els meus dos xiquets, la madrina infantil, Claudia, i el president infantil, David, amb els qui representaré a Tir de Colom on calga», diu.

A Laura, en el seu dia a dia, li agrada anar al gimnàs, passar temps amb la meva família i amics, a més de llegir i escoltar música, però ella, ja des de menuda, sempre havia «somniat» amb ser madrina d’una gaiata.«Un somni que s’ha fet realitat», assegura, tot dient: «M’omple d’il·lusió que la gaiata 17 Tir de Colom haja confiat en mi per a representar-los enguany, és un honor poder formar part d’aquesta gran família gaiatera que es la 17».

Què és el que més li agrada a Laura de les festes de Castelló? «És una pregunta complicada, perquè a mi m’agrada tot; però si hagués de triar, diria que és l’ambient, aquesta olor de pólvora després d’una bona mascletà i passar temps al costat de la meva gent al sector». «Si fora per mi no em perdria res d’aquesta gran setmana, però mai mai podria perdre’m ni el Pregó, laRomeria de les Canyes, la Desfilada de Gaiates i l’Ofrena a la Verge del Lledó».

Al seu sector, que demà l’entronitzarà al Palau de la Festa, destaca «l’acollida, el ser la gran família tircolomera, de la que em sento una més, i amb molt d’agraïment per haver-me escollit».

Claudia Alcarria, festa i ball

Té 9 anys i passió pel món de la festa, les seues amigues i per ballar. Claudia Alcarria Babiloni sempre ha estat unida a les gaiates i les festes de la Magdalena són part activa de la seua curta vida en el seu dia a dia, a banda dels seus estudis de 5é de Primària al col·legi Nuestra Señora de laConsolación. Ja des de molt menuda ha estat «unida a les festes», conta, i explica: «Amb 17 mesos vaig participar per primera vegada en l’Ofrena a la Mare de Déu de Lledó, i l’any següent ja vaig entrar en gaiata com a dama de la comissió infantil, i ja en el 2020 em va ser atorgat pel Patronat de Festes el Fadrí d’Argent, tot un honor».«Després he estat madrina d’honor, i enguany madrina infantil de la gaiata 17», agafant el testimoni de la reina Vega.

Dóna classes de piano, que li encisa, el mateix que ballar. De fet, conta que un dels moments que més li agrada d’anar cada dissabte al Palau de laFesta, on demà li rendiran pleitesia com a nova madrina infantil i on s’ho passa «molt bé», és «quan totes les madrines i els presidents infantils ballem el Rotllo i canya», comenta. A més, li encanta trobar-se amb elles i ells, que «ja són amics», subratlla.

A Claudia, li agrada passar-ho bé i la gaiata és el seu entorn.«Tinc moltes amigues a Tir de Colom i ho passem genial», explica. I en aquest curs fester, cara al tercer diumenge de Quaresma, poder «representar a tots i totes les xiquetes de la gaiata 17, tot i dient-los a tots els del veïnat que vinguen i participen en la gaiata, que fem coses molt xules i per a tothom», assegura la madrina.

«L’ambient festiu que es viu a la setmana gran de la Magdalena» és el que més li agrada a aquesta xiqueta d’ulls plens de llum. Però destaca «laDesfilada de Gaiates, que mostra a tothom, a tot Castelló», el que han «treballat durant tot l’any».«És l’emoció d’ensenyar el monument per primera vegada;i, sobre tot, l’Ofrena a la patrona», que espera «amb molta il·lussió; a més de la vida al cau de la gaiata, que és el millor de Castelló».

David Sotos, un ‘dimoniet’

Un dimoni de xiquet, i no perquè siga entremaliat sinò perquè forma part del grup musical de percussió Dimonis, pel que sent fervor. David Sotos Atienza té 12 anys, i aquest any acaba Primària al col·legi Madre Vedruna de Castelló, on cursa 6é. Desde ben menut, ha participat en diferents col·lectius i actes festers de la ciutat, com l’Ofrena a la Mare de Déu de Lledó o al Pregó;i la seua família forma part dels clavaris de Sant Antoni del grup Sant Agustí i Sant Marcos. Dins del món de la gaiata, va començar a formar part l’any 2021, dins la comissió de la gaiata 17 Tir de Colom.

Gaudeix dels assajos de batucada i les actuacions com el que més,però no tot és la percussió a la vida. «També m’agrada molt jugar amb els meus amics», assegura.

Aquest any espera que serà «especial» i «únic». I el que més il·lussió li fa de ser el president infantil per a la Magdaena 2024 és «poder representar» a la seua gaiata «i poder gaudir amb la comissió infantil de tots els actes». «Espero que puguem gaudir al màxim cada moment i que gaudim junts», assenyala David il·lusionat.

«El Pregó i la Romeria de les Canyes» són el seu top dins de les festes de la Magdalena, però, realment, diu que espera «no perdres cap acte».«Tinc moltes ganes de viure tots els moments de la setmana gran de Castelló», explica, destacant «l’ambient familiar que hi ha al cau i a la gaiata». «Ens reunim i podem gaudir de molts moments junts com una gran família», assegura. I diu que li «encanta» anar al Palau de la Festa, a les presentacions cada dissabte del cicle, perquè a més de poder veure cada presentació amb la seua gaiata, després poden «passar tots junts molt bones estones jugant i ballant tots junts», comenta.

Javier Gimeno: "La gaiata és el més important"

En el seu cinqué curs fester com a president de la gaiata 17 Tir de Colom, un sector al que pertany des de fa 42 anys i en el que ha passat per tots els estadis fins a arrivar a ser el cap d’una comissió «que creix any rere any, amb molt de compromís». «Aquesta és i serà una gaiata gran pel gran equip que formem; la gaiata som tots», assenyala, amb orgull.

Javier Gimeno Abadía dóna un nou pas endavant per aconseguir que el sector del districte sud tinga cada vegada més força i ho té clar: «Cal fer una crida al veïnat perquè s’adone que la gaiata dinamitza no només la setmana de les nostres festes grans, la Magdalena, sino tot l’any, i des del sector hem programat una sèrie d’activitats per a que la gent vinga i s’anime a participar». La primera, la presentació, demà, al Palau de la Festa, on ha preparat una gal·la de presentació per a Laura Sala, Claudia Alcarria i David Sotos «amb un molt bon espectacle en directe per a tots». També per a la reina infantil, Vega Torrejón, que pertany al sector des de sempre, i que participarà en cor i ànima des del seu protocol.

Una festa per a Halloween, amb una casa del terror incluida per al gaudi de xiquets i majors. Sortint en pasacarrer pel barri, la visita a Alacant per acompanyar a la Foguera germana i el llibret, en plena efervescència productiva, són altres de les feines que Gimeno i la seua comissió porten entre mans. I la gaiata. «El monument per a la Magdalena 2024 continuarà en la línea dels últims anys, amb una arquitectura neoclàssica però innovant en el treball dels materials, de la fusta al ferro, el vidre i els leds», explica el president de Tir de Colom. «El monument és lo principal;és el groso del treball continu de tot l’any i en el que participa tota la comissió», diu.

I pensa que «iniciatives com el Concurs de gaiates de mà, que la Federació de Colles portara la gaiata de mà guanyadora, i el concurs de gaiates escolar de Sequiol són importantíssimes per a donar a conéixer el cor de la nostra festa». Per a la setmana gran, sense desvetlar massa, avança que hi haurà despertàs, dinars i sopars de pa i porta, flamenc, activitats infantils disco mòvil i una gran orquestra».