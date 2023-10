Missió a Egipte per a salvar la Magdalena a la gaiata Farola-Ravalet

La presentació de la gaiata 6 Farola-Ravalet al Palau de la Festa es va convertir en una missió d’espies a Egipte en busca d’un papir màgic per a reescriure el Pregó, desaparegut, no perdre l’esperit castelloner i poder començar la Magdalena. Va ser una gal·la dinàmica i amb molt d’humor amb Pere Pau Montañés i Vanesa Pérez com a conductors del viatge que van protagonitzar les madrines per a les festes del 2024, Saray Traver Tena i Pilar Gimeno Segarra, juntament amb el president infantil, Nicolás Cabello Pérez; i el president de la comissió, Esteban Gual.

Als portaestandarts Marina Durán i Rubén Gil, van seguir les col·laboradores Emma Vilar, Paula Bollado, Ana Babiloni, María Durán i Daniella Gimeno, i les màximes representants del 2023, Teresa del Carmen Cumba, Paula García i Adrián Gil. Elles van rebre sobre l’escenari a les dames Adriana Abad, acompanyada de Marc Seguí; Nerea Sánchez, amb Dídac Garcia; Noelia Simó, amb Daniel Gómez; Martina Pradas, amb Fermín Alegre; Natalia Flores, amb Antonio Espada; Neus Roures amb Sergio Hernández; Laura Soto, amb Carlos López; María i Manuel Lumbreras; Iris Ruiz, amb Alexis Babiloni; Clara Sanz, amb Héctor Vicente; Alejandra Gallén, amb Juan Cabello; Noelia i Fermín Hernández, Claudia Beltrán, amb Samuel Bau; i Rebeca Nova, amb Iván Miralles. Mentre els espies de Castelló realitzaven la seua missió al temple de Luxor, Farola-Ravalet va rebre al futur de la festa. Van pujar Lledó Escrig, amb Hugo Slemmer, Noa Queral i Martina Ortells; Marina Bueno, amb Enzo Queral; Paula Bueno, amb Víctor Gil; Meritxell Manrique i Jorge Gual; Jimena Pradas i Marc Planells, Alba Planells i Pablo Navarro, i Amanda Marmaneu i Guillermo García. Present i futur de la festa plena de Castelló al sector del Raval.