Vols conéixer als màxims representants de la gaiata 14 Castàlia?

La gaiata 14 Castàlia presenta aquest dissabte als seus màxims representants per a la Magdalena 2024 en la gala al Palau de la Festa. Cristina Álvarez Museros serà la madrina, acompanyada per la madrina infantil, Marta Meléndez Hernández, i el president infantil Jonay Giner Gil, sota la presidència de Daniel Martí Andreu.

Us els presentem.

Cristina, camí de genealogia

Orgull màxim en un «any molt especial». Cristina Álvarez Museros serà, als seus «quasi 21 anys» la madrina de la gaiata 14 Castàlia, la màxima representant d’una comissió amb la que vol «gaudir cada segon de les festes de la Magdalena i del camí» fins a eixe tercer diumenge de Quaresma. Estudiant de quart curs del doble grau d’Educació Infantil i Primària en la Universitat CEU Cardenal Herrera, compagina els seus estudis «treballant com a monitora de menjador en el col·legi San Cristóbal amb xiquets de 4 anys i alguns caps de setmana com a monitora d’esdeveniments», explica la jove madrina.

Va començar el seu currículum fester en la gaiata 14 l’any 2013, com a col·laboradora. «A l’any següent vaig decidir ser dama d’honor per a acompanyar a la meva cosina en el seu any de madrina i ho vaig ser fins a l’any 2015. I després de molts anys sense viure les festes de la Magdalena, l’any passat vaig ser madrina d’honor, i fins a dia d’avui», explica, assenyalant que «aquest serà l’any mes especial del meu camí com castellonera».

2024 és el seu any a Castàlia. «Tot enguany ho estic vivint amb moltíssima il·lusió, ja que cada moment serà únic i irrepetible. També, gaudir d’aquesta experiència de la mà dels meus companys en aquest viatge, Marta, Jonay i Dani, i per descomptat al costat de las18 madrines meravelloses que m’han tocat per a viure aquesta magnífica aventura». Ho té clar, però més clara encara que «hi ha dues coses que em fan especial il·lusió: la presentació i la setmana de la Magdalena, gaudir-la amb tota la meva comissió».

D’enguany, espera «gaudir i viure-ho al màxim, esprémer cada segon i representar al sector com es mereix», apostilla. I anima a viure la vida del sector, on el que més li agrada és «sense dubte, el futbol». Ho explica:«Cada diumenge que el Castelló juga en Castàlia milers d’aficionats, entre ells la meva família i jo, animarem al nostre equip».

És una apassionada de «l’olor inconfusible de la pólvora, els carrers a vessar de gent, la llonganissa seca, la música fins a la matinada, anar a veure la mascletà, veure a la gent feliç... i, en general, la vida que li dóna a Castelló». «Espero no perdre’m absolutament res ja que vull viure cada moment al màxim, però els actes que espero amb més il·lusió són la Desfilada de Gaiates i l’Ofrena a la Mare de Déu de Lledó, que per a mi són els mes emocionants», diu Cristina.

«Representar a la gaiata 14 per a mí és seguir els passos de dues persones a les quals vull i admiro moltíssim, la meva mare i la meva cosina, que van ser madrines l’any 1992 i 2014. És una gran responsabilitat que alhora m’omple d’orgull el poder representar al sector i formar part de la cort 2024».

El somni de Marta

Al Palau de la Festa, no para en torreta. I al sector, és un encant que encandila tothom amb el somriure i ganes de viure. Marta Meléndez Hernández serà, ja oficialment des demà, la màxima representant de la gaiata 14 Castàlia per a la Magdalena 2024, un càrrec que «és un somni» i a la vegada «una il·lusió» que vol transmetre a tots els xiquets i xiquetes del barri, per formar part de la «gran família de Castàlia».

Té 11 anys i estudia sisè grau en el col·legi la Pineda. Li agrada molt «patinar, dibuixar i passar estones divertides amb els meus amics» amb els que fa i desfà amunt i avall. A la gaiata 14 Castàlia fa un any que va tenir «la sort de complir el meu somni i passar a formar part del sector, com a dama i enguany ja com a madrina infantil, al costat de Cristina i de la mà de Jonay, amb els que m’ho passo genial». «Ah! I amb el president, Daniel», destaca la madrina.

Tot i que la castelloneria se li veua als ulls il·lumninats amb el fanal de la festa plena, el que més ganes de té és «viure gaudir intensament de tots els actes de tot l’any i sobretot de la setmana gran, al sector i a la ciutat». «No vull perdre’m res, vull viure totes l’experiències i tenir un record inoblidable d’aquest meravellós any», asegura Marta.

Com a madrina infantil, la seua voluntat, amb apenes 11 anys, es «transmetre a les xiquetes i els xiquets del meu sector, Castàlia, la il·lusió de formar part de la família, que ens ho passem molt bé, i que la Magdalena al sector es viu millor que a cap altre lloc, sumant-nos a tota la activitat al carrer de la setmana gran».

Ja pensa en «la presentació», però, sobre tot, «en l’Ofrena, el Pregó Infantil i sobretot la Desfilada de Gaiates», els seus actes «preferits». El mateix que anar al Palau de la Festa cada dissabte, «un dels dies que més gaudeixo , cada Palau és una aventura nova, amb un espectacle nou, i amigues ia mics amb qui passar-ho bé», apostilla. Una xiqueta amb il·lussió màxima castellonera.

Jonay, fútbol i pòlvora

Té 11 anys i una energia interminable. De la mà de la seua madrina infantil, Marta Meléndez, és imparable com a màxim representat de les xiquetes i els xiquets del sector de Castàlia, on cada any passeny més coses. Jonay Giner Gil ho té clar. A ell, el que més li agrada és «jugar a fútbol» i en el seu dia a dia, en aixó és un crack.

Té 11 anys, i estudia 6é de Primària al col·legi San Cristóbal de Castelló. El seu currículo fester és llarg, ben bé, desde que era molt menut. «Des del curs 2014/15 fins el 2019, la meua família va ser membre de la comissió 12 del Grau, con vaig ser acompanyant infantil, fins que el 2023 ja vaig ser vicepresident infantil de la gaiata 14 Castàlia, que aquest any represento com a president infantil. Un honor», diu.

Educat i tranquil, a la vegada que un totterreny al sector, igual puja i baixa que balla, igual ajuda a pintar que a muntar un joc, però, sobre tot, a Castàlia ha fet «molts amics» i espera passar-ho «genial aquesta setmana gran de la Magdalena, on viuré tot des de la primera fila; sé que serà genial».

A ell, el que li apassiona és «la mascletà, de la primera a la última». explica. Encara que té molt il·lusió en que arribe demà, el dia de la presentació, amb el seu fajín roig.«És un dia molt especial», assenyala, tot dient que «és un gran dia per a la gran família que som a Castàlia, i tots junts celebrem el nostre inici fester», i, on, a més, és l’amfitrió de tots els menuts.

Daniel Martí: «La gaiata és única en el món»

La gaiata és unica en el món i és el símbol de la festa, crec que moltes vegades ens centrem en visualitzar-la fos quan el principal és dins, i crear vincles ben petits». El president de la gaiata 14 Castàlia, Daniel Martí Andreu, ho diu alt i clar. «Cal anar a les escoles a fer pedagogia, fer excursions a les gaiates o al Matadero, dins de Magdalena fer una ruta pels sectors, perquè per a poder exportar la gaiata, la gent de Castelló ha de saber que és i lo bonic que és aquest món», diu. «Per experiència, sé que a la ciutat hi ha molt de desconeixement. I és un problema».

La seua és la veu de l’experiència, sí, amb vuit anys ja «al capdavant d’aquesta gran comissió, des de la Magdalena 2010;abans vaig pertànyer a la 17, on vaig ser president infantil el 1998, i prèviament, en la 1». En paral·lel, pertany a la Colla Serrutxadors. Ell coneix bé el món fester, i aquest curs 2023/24 el comença «amb il·lusió». «Són moments durs durant l’any i de molta feina i hores, però gràcies a la comissió i al fet que som una xicoteta família, podem treure cada any tant els monuments, llibrets, presentació, magdalena». «Sempre dic que el primer dia de Magdalena, quan s’obren les portes i veus els ulls d’emoció tant dels membres del Matadero com de les madrines i veus la gaiata, el dones compte del meravellós que és aquest món i que val la pena l’esforç», asegura.

La gaiata del 2024 serà obra de Cynthia Broch, i la infantil, d’Alexandre Giménez. «La major serà clàssica i comtinuionista, la infantil si que intentarem innovar», diu.

La programació per al sector ja la té al cap. «Serà continuista, amb el que portem fent durant aquests anys». «En ser perifèrics -explica-, intentem fer activitats durantes el dia: com esmorzars diaris per als socis, hortxatades o txocolatades a la tarda i algún tardeo per a amenitzar la vesprada del sector», afegeix.

I reivindica «que la programació municipal no se centre tota al centre, encara que es que és complicat per què la gent sempre va cap a allí», reclamant que «l’Ajuntament compte amb les gaiates en la presa de les decisions que ens impliquen, amb més comunicació».