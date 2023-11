Claudia Arrufat Muriach i Carolina Personat Lleó són les madrines de la gaiata 18 Crémor per a la Magdalena 2024, acompanyades per la presidenta Ainara Antón Palacios, primera xiqueta en el càrrec de presidenta infantil, i amb el veterà president José Antonio Lleó al capdavant d'una comissió molt implicada amb les festes de Castelló.

Claudia, jove i afortunada

Les festes de la Magdalena representen llum, color, alegria i passió. Són esdeveniments inclusius, oberts a tots, ja siguen originaris de Castelló o visitants d’altres llocs. Aquestes festes encarnen la tradició, amb les seves emblemàtiques gaiatas, i reflecteixen la identitat dels castellonencs. Per a mi, les festivitats de la Magdalena són simplement la millor festa del mon». Aquestes són paraules de Claudia Arrufat Muriach, la madrina de la gaiata 18 Crémor per a la Magdalena 2024, una cara coneguda de la societat de Castelló a través de les pantalles de Medi TV, una dona «afortunada», segons diu, «per representar a la gaiata, lluïr la banda blanca de la cort de la reina Lourdes Climent, i, sobre tot, la de la gaiata 18».

I es sent afortunada per tradició festera familiar, i per orgull de festera. «Al llarg de tota la meva vida he estat immersa en l’univers de les festes», diu. Ho explica:«La meua mare va ser madrina de la gaiata 19. I a casa, l’alegria festiva ha estat transmesa de generació en generació, dels meus pares, Montse i Toni, cap als meus dos germans, Sheila i Pablo, i jo. Quan jo tenia dos anys, els meus pares van decidir unir-se a la gaiata 1, Brancal de la Ciutat, on la meva germana va ser madrina infantil i jo dama. Més endavant, l’any 2007, vaig tenir l’honor de ser madrina de la gaiata 10 El Toll, amb el meu germà d’acompanyant. Més tard, vam estar en la gaiata 12 on la meva germana va ser dama». «I després d’un periode de desconnexió perls meus estudis de Comunicació a Elx i per circumstàncies vàries, vaig començar a treballar a Medi TV, on he viscut de prop la setmana de festes. I enguany, amb la major il·lusió del món, assumeixo la representació de la gaiata 18, un retorn al món de la festa que és un retrobament amb una part fonamental de la meva identitat i que estic emocionada de compartir amb tots aquells que comparteixen l’amor per les nostres tradicions», assenyala.

Als seus 25 anys, periodista de Medi TV i fan del crosfit, dels llargs passejos amb el seu gos i el temps de qualitat amb la família i els amics, Claudis sent «fascinació» per la setmana gran, en un any que ja està sent «inoblidable».

Li resulta «difícil» definir les festes amb una sola paraula, però per a ella, l’Ofrena a la Mare de Déu de Lledó és «especial». «La idea d’arribar i lliurar el ram al meu pare, que ha dedicat més de 25 anys confeccionant el tapiç de la Verge, m’emociona profundament», assenyala, explicant que, altre acte important és la Desfilada de Gaiates, que representa un dia únic on el nostre monument, en el qual hem treballat durant mesos, s’exhibeix pels carrers després de tot l’esforç invertit».

Un any, un somni que aquest dissabte tindrà un capítol important al Palau de la Festa.

Carolina, festa al cor

Porta la gaiata 18 Crémor al cor des de la cuna. La jove Carolina Personat Lleó té 9 anys i porta tota la vida a la comissió dels seus pares, de la mà de la seua família. Estudia 4t de Primària al col·legi Escoles Pies de la ciutat, on gaudeix de les activitats i de les seues amigues i amics. És una apassionada «del Lego i de viure al carrer el dia a dia amb les companyes de l’escola i les amigues del barri».

Amb dos cognoms molt vinculats al món de la festa de Castelló, Carolina pertany en la gaiata des que va néixer i, per la comissió ha vist passar a les seues germanes, Isabel i Miriam pel tron de madrina infantil. A més, enguany fa 25 anys que la seua mare va representar al mateix sector. Ara li toca a ella assumir la màxima representatitivat de les xiquetes i xiquets del sector de la plaça España.

Està «orgullosa» de representar als més menuts del sector i està molt contenta de conèixer a la resta de madrines infantils i presidents que ja són«molt amics» i amb els que ho passa genial els dissabtes a les presentacions del Palau de la Festa i als actes que comparteixen durant el curs fester, el mateix que amb les festes de València i Alacant amb les que compartirà orgull de genealogia.

Ella sap que passarà «un molt bon any, ple de records per sempre al costat de Claudia, Ainara i José», els seus companys de viatge per les festes de la Magdalena 2024. Dubta, i molt, a l’hora de decidir-se per algún acte en especial dins de la setmana gran, ja que «tots» són actes que espera «amb molta il·lusió». Es queda, no obstant, amb «la Desfilada de Gaiates, com a acte tradicional; amb l’Ofrena a la Mare de Déu del Lledó com a acte emotiu; i el Coso Multicolor com el més divertit».

Espera viure «al màxim» cada acte, i «que el temps acompanye durant la setmana gran». També té ganes de «viure les festes de València i Alacant» gràcies als agermanaments del seu gaiata durant aquest any». I cada cap de setmana, ballar en companyia de les seues companyes madrines, i de la comissió al complet.

Ainara, obrint pas

Porta la festa al cor. I es veu i es sent. Ainara Antón Palacios serà la primera presidenta infantil de la història de les festes de la Magdalena de Castelló, i ho serà en la gaiata en la que el curs fester passat va ser madrina infantil, una decissió que va alçar un debat soterrat per la il·lusió de celebrar, de compartir i de representar a Crémor, el seu orgull de genealogia.

Té 12 anys, i estudia segon curs de Secundària a l’IESBovalar de Castelló. Ja fa sis anys que pertany a la gaiata 18, on va comenár com a dama d’honor fins a ser, l’any passat, la madrina infantil. Ella mateixa va ser la que va proposar al president, José Antonio Lleó, de fer igualitari el càrrec de presidenta infantil, i, després de passar pels estaments pertinents, així és.

Ella, a la que li agrada fer natació i sortir amb les seues amigues sempre que pot, enguany, el que més il·lusió li fa és «poder tornar a viure les festes de la Magdalena, sent presidenta infantil, ja que per primera vegada en les nostres festes hi haurà una xiqueta presidint la comissió infantil». I espera «passar-ho genial amb la resta de presidents i sobretot, al costat de la madrina infantil, Carolina».

A la Magdalena, amb una canya i un rotllet, diuen. Per a Ainara, la setmana gran de Castelló és especial, i el que més li agrada és «el Pregó Infantil, la Desfilada de Gaiates, el Coso Multicolor i l’Ofrena a la Verge de Lledó», diu. Però sobre totes les coses, per a la jove presidenta, un dels moments més esperats és la Desfilada de Gaiates, «ja que és el moment on mostrem els monuments que porten l’esforç de tot un any de treball». I destaca, a més, la vida al sector. «Sempre hi ha molt d’ambient, i la gent ve a veure els nostres monuments». «Des d’aquí animo a que passen , ens coneguen i gaudeixquen de la nostra setmana gran», conclou.

José Antonio Lleó: «Cal compromís per enaltir la gaiata»

La gaiata és el símbol per excel·lència de les festes de la Magdalena, és el nostre element diferenciador i hem d’enaltir-lo al màxim i per a això és principal que totes les comissions de sector ens comprometem a oferir el millor de cadascun perquè així puguem gaudir de grans monuments de llum». El president de la gaiata 18 Crémor, José Antonio Lleó, ho diu alt i clar, possant l’accent en que «també és molt importar-te el compromís de les autoritats municipals amb les gaiates, ja que només amb el compromís de les dues parts es pot potenciar el monument per a fer-lo mes atractiu a l’exterior i així poder-lo lluir fora de la nostra capital, però igual d’important és donar-ho a conèixer fora del terme com dins; és imprescindible que la ciutat de Castelló conegue realment què és una gaiata i que conegue de prop tot el seu procés d’elaboració perquè així es puga valorar com es mereix».

Lleó parla des de la l’experiència i des de la vocació festera. «Porto en la gaiata 18 des dels 2 anys, on he passat per tots els càrrecs, incloent president infantil i Pregoner». I aquesta Magdalena complirà 20 anys en la presidència del seu sector, estrenant-se però en el curs fester com a president de la Federació Gestora de Gaiates, de la qual va ser fundador i primer president el seu pare.

Aquest any, espera «grans coses». «No som una comissió gran, però sí som molt compromesa amb les nostres tradicions i oferirem el millor al nostre sector», diu, assenyalant que estan ja «treballant perquè les nostres madrines puguen gaudir de grans moments durant aquest any i que el sector puga gaudir d’unes grans festes de la Magdalena».

Entre les activitats, Lleó preveu per a la setmana gran «oferir al sector de la plaça Espanya unes festes amb activitats per a tots els públics i actuacions en directe».«Comptarem amb diversos matins dedicats als mes menuts amb tallers infantils i també tenim intenció de potenciar el tardeo en la nostra carpa», avança elpresident. Com a novetat, oferiran «un gran concurs de paelles l’últim diumenge de la Magdalena que traslladarem al Raval Universitari», obrint el sector.