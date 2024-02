Serà un any molt intens, ple d’emocions i il·lusions compartides amb la ciutadania i amb tota la Germandat dels Cavallers de la Conquesta». Són paraules de María Rodríguez Santamaría, la jove castellonera i grauera que aquesta vesprada serà proclamada oficialment com a Na Violant d’Hongria 2024, en una cerimònia plena de tradició, d’història i de mística que farà retornar a la capital de la Plana, per un dia, a l’Edat Mitjana.

Té 24 anys, estudia segon curs del grau en Prevenció de Riscos Laborals a Nules, i té tota una vida vinculada al món de la festa, des de la gaiata 12 El Grau i les festes de Sant Pere, a la pròpia Germandat, on l’any passat va representar Na Rama en la cort de Na Violant Carla Sánchez. «És una oportunitat única per a una jove de Castelló;un honor poder representar la figura de una regina tan important per a la història de la ciutat, per a la fundació, i poder transmetre eixa força de ser la mà dreta d’un gran rei, com va ser en Jaume I, a les joves d’ara», explica. «És important recordar a Violant, que va ser a la vegada consellera, confident i esposa, una dona que va estar a la primera línia de la història», diu la regina magiar.

Una fascinació

El personatge i tot el que l’envolta ha estat sempre una «fascinació» per a Maria.«Recordo que quan era menuda, a la Magdalena, veia desfilar a la Germandat, a Na Violant i les seues dones, amb els tambors i les espases, i em semblava màgic, em transportava com en un conte, sobretot per la indumentària», assenyala. Aquest 2024 serà el seu any, i aquesta, la seua nit al Teatre Principal.

«La Germandat té una gran feina dins les festes fundacionals de Castelló, recuperant la història i portant-la al Pregó, a les festes de la Magdalena», assenyala, afegint que, a més, aquest serà un any doblement especial, ja que l’ens ha obert la societat a les dones. «L’any que vé em faré sòcia», assegura.

El vestit, un secret ben guardat

I ho diu mentres pensa en els mesos de treball que ha portat el seu traje, «el secret més ben guardat», que és un disseny de Javier Gimeno «fidel a l’època, amb un tall i uns colors que representen a la regina de la Casa d’Àrpad d’aquella època», i una corona obra de Orfebreria Argent. Deia fa uns dies que tenia «nervis, il·lusió i responsabilitat» per invocar, avui, als Sants Patrons», Fadrell!.

Les dones de companya, la seua cort

Sis dones de companya composen la cort de María Rodríguez com a regina Na Violant de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta.

Na Dolça: Sonia Barberá

Na Dolça, la cambrera fidel i joia de la llar reial, estarà aquest any representada per Sonia Barberá, que, als seus 27 anys, ha estudiat Tècnic en Veterinària, i ara cursa Auxiliar de Farmàcia. Madrina de la gaiata 18 Crémor el 2023, ha estat abans en la 19 i en la 1.

N’Ermengarda: Jasmín Balán

Jasmín Balán será N’Ermengarda, hereva del mantó persa de la regina magiar, és una jove de 20 anys, estudiant de Magisteri a la UJI, i estretament vinculada al món de la festa des de ben menuda, formant part de la comissió de la gaiata 2 Fadrell fins el 2019.

Na Eva: Yaiza Ballester

Yaiza Ballester serà Na Eva, la nodrissa. Una jove de 20 anys amb estudis d’Imatge i So, ara estudiant un màster de Locució de televisió i Ràdio, mentre treballa i forma part de l’estaf del CD Castelló. Vinculada a les gaiates 13, 19 i 16, on fou madrina el 2023.

Na Margarida: María Lidón García

La consort de Dionís que serví a la regina, Na Margarida, estarà aquest any representada per Maria Lidón García, de 20 anys i estudiant de Finances, que porta des del bressol a la gaiata 14 Castàlia, on ha estat madrina infantil (2012) i dama infantil i major.

Na Provençala: Noelia Lerín

Noelia Lerín, Na Provençala, dama de la regina Violant de la Germandat, està graduada en Cuina i Gastronomia i actualment cursa un grau superior de Dietètica i Nutrició. Molt vinculada al món de la festa, ha estat madrina de la gaiata 19 La Cultural el 2020 i 2023.

Na Rama: Sofía Martí

Sofía Martí representarà aquesta Magdalena 2024 2024 a Na Rama, la mestressa formal de la infanta principal dels reis En Jaume i Na Violant, té 21 anys i estudia Comerç Internacional a València.Vinculada a la gaiata 2, ha estat dama d’honor (2020 a 2023).

El mantenidor serà Rafa Simó

El grauer Rafa Simó serà el mantenidor de la presentació de Na Violant d‘Hongria 2024 a l’altril del Teatre Principal. Llicenciat en Matemàtiques per l’Universitat de València, com a fester, en el seu llarg currículum, va ser president de la gaiata 12 i membre de la comissió de SantPere, formant part de diferents ens, entre ells la Germandat, a l’Esquadra d’Honor (2001-2006), a més de ser Rei en Jaume en el 2018. A més, ha estat regidor a l’Ajuntament de Castelló entre 2015 i 2020, sent portaveu i tinent alcalde del Grau, per saltar a la presidència de l’Autoritat Portuària (2020-2023). Actualment és portaveu de Sanitat del PSPV a les Corts.

La Germandat creix obrint la festa a tota la ciutadania

Héctor Prades Andreu és, des de l’abril, el prohom de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta de Castelló. Soci cavaller des del bressol, i vinculat des de sempre al ens que ara representa, Prades ha estat mestre de la Germandat en els últims anys i membre del Cabildo sota la presidència de Luis Oria, del Consell d’Honor i del Col·legi Apostòlic. El seu currículum fester és llarg, destacant el fet de ser pregoner infantil 1982; president infantil de la gaiata 4 L’Armelar en 1984 i 1985; membre de la Reial Confraría de la Mare de Déu de Lledó 1997-2001; i membre del Grup de Danses el Forcat i el Grup de Teatre Fadrell.

Com a prohom, aquestos mesos ha obert la Germandat, després de tres anys de treball intern, a les sòcies, que comptaran amb una secció pròpia a l’ens, l’Ordre Bellatora. Entre els projectes, té previst iniciatives per captar nous socis i sòcies i rellançar la carpa de la Germandat durant la setmana gran a la plaça Tetuán, promocionant tant l’entitat i les festes de Castelló a nivell nacional i internacional.

Afronta la setmana gran de la Magdalena amb ganes, responsbilitat i amb un equip que treballa en la part històrica de les festes, representant la fundació de la ciutat amb les figures centrals del reiEn Jaume I, la seua dona, Na Violant d’Hongria; i la seua cort de dones i cavallers, reforçada amb les seccions de bombos i tambors Despertaferro i les diferents seccions dins l’entitat. La Germandat, amb 74 anys d’història, comença un nou camí a la festa plena de Castelló, on participarà, del Pregó a la Romeria, de l’Homenatge alRei al de Na Violant, el Pregó Infantil o el Coso. La Germandat, per la Mare de Déu de Lledó, per Sant Jaume i Sant Cristòfol! Fadrell!.