Nadie decía nada

Iban pasando los días, se acercaba la Magdalena y nadie me decía nada, así que me fui haciendo ilusiones. Es un típico error que cometo desde siempre: esperar algo. Cuando ya acariciaba la meta, además, cometí otro error al que soy asiduo: pasé cerca del despacho de un jefe. Ese jefe me vio y me llamó. Resulta que estaba repasando las páginas de los periódicos de la pasada Magdalena. En ese momento se acabaron mis ilusiones. Noté incluso cómo perdía unos meses de vida. Me senté porque me estaba mareando. El jefe me enseñó uno de estos articulitos asquerosos y me preguntó si podría repetir este año la jugada. Entonces cometí el tercer error de la secuencia, el de no saber decir que no, y aquí estamos. Cumpliendo condena.

Cabe apuntar que el jefe me pidió estos artículos de una manera bastante curiosa. Me dijo que no se acordaba de esta sección, pero que la había visto en los periódicos del 2023 mientras buscaba otra cosa y bueno, pues eso. Me sentí ciertamente halagado. Ya tardan en ficharlo por ahí como coach. Sin duda sabe cómo motivar a la tropa.

No sería tan importante si no se acordaba, digo yo ahora, pero entonces me callé por si acaso. Tampoco dije que en la vida real, fuera del periódico, también me había estado haciendo ilusiones. Iban pasando los días, se acercaba la Magdalena y debajo de casa no plantaban ninguna carpa. Cada mañana, cuando llevaba a Teo al colegio, salíamos por el portal y veía la plaza intacta, agitaba el puño como quien celebra un gol en Castalia. Llegué a pensar de veras que se les había olvidado, pero no. El mal nunca descansa. Un día asomé por el balcón y ahí estaba la carpa.

Ahora, cada noche, asomo y tomo nota. A la carpa la llamo iceberg. Yo soy el Titanic. Intuyo que tarde o temprano acabaremos chocando. El próximo día os contaré qué pasa.