El Pregó Infantil llena de color y tradición las calles de Castelló

En el dia dels xiquets de la nostra magdalena, el Pregó Infantil ha llenado de color, sonrisas, tradición e historia las calles del centro de Castelló.

Como uno de los actos más destacados del programa de las fiestas fundacionales, el desfile emana fiesta, ilusión y futuro de la festa plena. Y así se desprende de las caritas de las 2.500 personas que desde las 10.00 horas han desplegado la magia de los bailes tradicionales, las ofrendas, la mitología y la historia de la fundación con ilusión, encabezadas por una patrulla canina de la Policía Local de Castelló con 14 canes que han hecho las delicias de los más pequeños, como si fueran los televisivos Marshall, Everest, Skye, Rubble, Zuma y Rockie, y que regresan al 'seguici' infantil, tras la Escola de Dolçainers i Tabaleters de Castelló, que han marcado el ritmo.

Gabriel Utiel

Carros y la mitología

Integrantes del Club Motovespa Castelló han arrancado la comitiva junto con nueve carros engalanados de la Federació de Colles, capitaneados por las colla l'Olla i Quatre Gats i la Iaia, cerrando con la Bufanúvols, que ha dado paso a la mitología, con el cuadro de la Colla del Reio Barbut y los personajes de la obra de Josep Pasqual i Tirado, acompañadas por la colla Xaloc.

La historia

Como en el Pregó de tradició, la parte histórica se ha alzado, al ritmo de marchas moras, con los Moros d'Alqueria y sus cimitarras, seguidos de los comerciante sy gremios judíos de l'Aljama y los piratas berberiscos de la Colla Bacalao. Los más pequeños de la Host del Castell Vell y de los Cavallers Templers, con su indumentaria de cruzada y acompañados por la sección de Bombos de la Confraria de Santa María.

La Germandat dels Cavallers de la Conquesta ha desplegado un imaginario propio con sus cavellers con mallas y espadas, y sus damas, escoltados por ocho carros engalanados.

El pregonero infantil delante de la alcaldesa de Castelló / MD

Adrián Gil y Vicent Pau Serra

Rodeados de la expectación y el disfrute de grandes y pequeños, parte de los protagonistas de esta cabalgata son los grupos de danzas y, con la Magdalena a todo galope, las comisiones de sector infantiles en representación de la ciutat i terme de Castelló. En este mágico Pregó, en el que los grupos de bailes se han ido intercalando con las gaiatas, ha sido el pregonero infantil 2024, Adrián Gil, quien ha conquistado todas las miradas de la jornada matinal, pese al frío, marcando el futuro de la ciudad y las fiestas de la Magdalena, citando los versos de Vicent Pau Serra.

Porque, como dice el texto, en su 31 aniversario, L’alcaldesa de Castelló, per mig d’este pregoner, vol fer al poble saber, que hem cumplit la tradició. Feta ja l’obligació ara la nostra ciutat es farà tota un esclat de festes i de cançons sense més imposicions que les que són d’obligat. Castelló no oblidarà els xiquets en Magdalena perquè som memòria plena d’històries per al demà. I esta festa és la que ens fa comprendre en una setmana que som d’arrel valenciana i d’empelt castelloner. “Set dies per a saber que som els fills de La Plana”. De Sanahuja a la avenida del Rei, los versos han sonado alentando el futuro de la festa castellonera.

La reina infantil, en el Pregó / MD

La reina y los colegios

Y, acompañada de representación de Burriana y de Alicante, los clarines de la ciudad han anunciado la llegada de la soberana de la fiesta, la reina infantil de la Magdalena 2024, Vega Torrejón Garrote, junto a sus damas de la ciudad, en su carroza, seguidas de la Banda Municipal.

Tradiciones

El seguici reial ha brillado con sonrisas perennes y mucho mantón, con el desfile de las niños y niños de los 35 colegios, además de Danza Coppelia y el Conservatorio Calasancio, junto a la Federació de Colles de Castelló y representantes de los barrios de la ciudad. Una comitiva de ilusión que define el futuro de la festa plena.