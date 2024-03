Colla El Barraquero i uns quants més: 15º aniversario y enamorados de su tractor

La Colla El Barraquero i uns quants més participa todos los años «en todos los actos que organiza la Federació de Colles». No se deja ni uno. No en vano, el presidente de la Federación, Pepe Beltrán Bacas, es también el líder de esta colla, ya desde su fundación, allá por el año 2009. «Es una colla privada y familiar, que no organiza grandes eventos abiertos cara al público y donde todos sus integrantes adultos se encargan de preparar, entre todos, lo necesario para las fiestas», relata. Estas Magdalenas son más especiales si cabe por festejar su 15º aniversario. Cuentan con local y carromato propios, «por lo que participamos en todo --agrega Beltrán--, sin fallar ningún año a nada: en la Romeria y Tornà, Pregó Infantil, sopar de colles, desfile de animación, caravana a les mascletaes con los carros y las gaiatas, desfile de animación de collas, Mostra Gastronòmica, etc.».

La anécota: "Una vez se nos cayó el paellón"

Como anécdota, eso sí, matiza Pepe, en la Mostra Gastronòmica, «únicamente hubo una edición en la que no pudimos participar porque, durante el cocinado, tuvimos un percance. Se nos cayó el paellón con toda la comida al suelo y, a pesar de que todas las collas se portaron genial y nos ofrecieron comer con ellos, del disgusto que teníamos nos fuimos y acabamos comiendo una hamburguesa».

Premios a la decoración

La colla, en su local. / Mediterráneo

En el palmarés festivo, El Barraquero i uns quants més atesora dos premios de calado. «Tomamos parte en dos ediciones del concurso de decoración magdalenera de los locales de collas. Y logramos el segundo premio en el 2015, cuando nos quedamos a solo un punto del primero. Así que repetimos y volvimos a intentarlo en la convocatoria siguiente, en el año 2016, y ahí sí que ganamos, con el primer puesto», explica.

En este 2024, con motivo de sus 15 años, tienen planificada «una comida especial en la colla, con familiares y amigos» y, de hecho, también portarán «pañuelos conmemorativos hechos especialmente para este 15º aniversario».

Cocinar y comer, su pasión

Sobre los menús previstos para esta Magdalena, Pepe es tajante: «Si se algo se disfruta en esta colla, es de cocinar, y sobre todo, de comer. Todos los días hay almuerzo, comida y cena, bien preparada. Desde arroces a fideuà, torrà de carne o mariscada, carne guisada...Siempre se come de plato, ¡incluso un día preparamos lentejas!». Con sus dotes culinarias, destacan Begoña y Eva, «que son muy de guisar»; junto con Óscar, «que es un artista de la barbacoa y la cocina a la leña». Y después --añade-- «tenemos al Barraquero, el abuelo, que es un crack de la paella a la leña y a sus 80 años sigue preparando la paella cada Magdalena».

«Con todos los actos que hacemos durante el día, somos poco de organizar eventos más grandes, porque no tenemos tiempo. Pero no paramos. Y el tiempo que tenemos libre, sin ir con el carro, aprovechamos para ir por la ciudad y ver los actos del programa, visitar las Gaiatas, ir a la feria con los niños. ¡Ahora, con tantos pequeño en la colla es lo que toca!», relata el dirigente festivo. El carromato lo arreglaron hace dos años, con pintura, decoración, etc. «El nuestro es de los pocos que quedan con tractor, que es de los años 60. Muchas veces pensamos en cambiarlo por uno de camión, por comodidad del conductor, pero estamos enamorados del tractor y lo vemos más tradicional, así que nos resistimos por ahora», cuenta Pepe. En cuanto al local donde se reúnen, es en propiedad, del Barraquero. «Es grande y tiene una buena ubicación, así que no pensamos de momento en cambiar. Pero algún día seguro», responde.

¿Algún proyecto? «Pues nos gustaría a largo plazo contar con un local en un emplazamiento que nos permita cerrar la calle con más facilidad durante la semana y poder hacer más actos dirigidos a los niños en la calle», apunta. ¿Y sobre el programa de fiestas? «Nos gusta y hay actos para todos los gustos toda la semana. Nos gusta que se haya recuperado el concurso de castillos pirotécnicos por la noche», concluye.