Stefano y Luis (de Italia y Dinamarca): "Lo mejor de la Magdalena es la fiesta en la calle"

Un italiano residente en Castelló y un castellonense que emigró a Dinamarca, a Copenhague. Stefano y Luis comparten amistad desde hace años y, una Magdalena más, han quedado para salir de fiesta. Son días de reencuentros constantes y de conversaciones interminables en las calles, donde se viven las celebraciones.

Gran fan de la pirotecnia

Stefano es originario de Cagliari (Italia) pero lleva la friolera de 17 años residiendo en la capital de la Plana. Cuenta que sí, que en este tiempo, «sí, sí, han venido amigos y familiares italianos a conocer la Magdalena; y se han ido encantados y han disfrutado mucho». Aunque no tiene colla ni pertenece a Gaiata, el cariz acogedor de las fiestas, tan abiertas al público en general, hace que las sienta como propias, y más después de tanto tiempo aquí. En su opinión, «la mascletà, la Nit Màgica y los correfocs» son sus actos favoritos». Y si hablamos de comida típica, no se resiste en esta semana «a un buen bocata de tortilla de habas con ajos tiernos, los ximos, las clásicas paellas y la fideuà», cuenta.

En avión hacia un fin de semana ineludible

Luis, por su parte, nació en Castelló pero se mudó a Copenhague en el 2015. «Llevo fuera nueve años pero siempre que puedo vengo para las fiestas, aunque sea un fin de semana, el primero o el segundo. Solo falté por el covid y otra vez que miré mal las fechas y compré los billetes de avión para una semana que no eran ni Fallas», relata Luis. Cuando viene se queda en casa de amigos o familia y, aunque no tiene colla, no le importa, «pues prefiero ir por ahí, por las diferentes calles y barras».

Simpático 'altar magdalenero' de Luis, en su vivienda de Copenhague (Dinamarca). / Mediterráneo

Le encantan «las mascletaes: el olor a pólvora; y la Nit Màgica. También la Nit Drag en la barra de la colla Oz Esto no es Kansas, en Les Palmeretes, donde está la fiesta más divertida y petarda de toda la Magdalena», relata. En este tiempo, una vez trajo a un amigo «y flipó con la mascletà. No lo entendía. También le sorprendió cómo se vive la fiesta en la calle. En Dinamarca es más complicado organizar cosas al aire libre».