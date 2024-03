Magdalena 2024 | Sabina Balaguer y Andreas Brückner (desde Alemania): "Vivimos las fiestas a tope"

Sabina Balaguer tiene sangre española y también alemana. Su padre es oriundo de Castelló y descendiente de Campos de Arenoso (Alto Mijares), aunque se estableció hace más de 50 años en Holanda, donde ella y su hermano nacieron y se criaron. Aunque ella actualmente reside en Alemania, el país natal de su madre, no ha dudado en coger un avión para disfrutar al completo de las fiestas de la Magdalena. Tanto Sabina como su marido, Andreas Brückner, han vivido la semana grande de la ciudad como dos castellonenses más, exprimiendo al máximo el programa de actos desde la primera jornada, el sábado día 2.

«Mi familia paterna vive en Castelló, así que hemos venido a quedarnos en casa de mi tío. Él y su mujer, Amparo, nos han llevado a la Romeria, la feria alternativa, a conciertos y pasacalles. Ya vinimos hace unos años y la experiencia fue tan buena que hemos querido repetir», cuenta Sabina.

El idioma no es un problema

Andreas Brückner se ha integrado tanto en la cultura castellonense que, pese a no entender casi nada de español ni hablarlo, se levantó antes de las 7.00 de la mañana para irse solo a la Romeria de les Canyes. «No sabía qué camino debía coger, pero decidí que no debía ser muy difícil y seguí a todo el mundo. Pensaba que era una cosa de carácter religioso, pero me sorprendió el ambiente festivo y laico. Para almorzar ya me reuní con la familia y amigos, con tortilla de habas, longaniza seca, choricitos y aceitunas. ¡La experiencia completa!», explica el alemán.

Su primera vez en los toros

Pero no solo eso, Andreas también ha querido asistir a la plaza de toros de Pérez Galdós por primera vez en su vida y acudió a la novillada del martes. «Me encantó poder ir a una cosa tan típicamente española», admite en conversaciones con este diario.

Además de pasar unos días muy divertidos en la capital, la pareja también ha tenido tiempo de visitar Peñíscola, Morella y Ares. ¡Bien aprovechado!