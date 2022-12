Castelló, una ciutat per a les persones

Des que es va iniciar el curs escolar hem realitzat un esforç econòmic i logístic molt important per tal que tots els centres estigueren a punt, també pel que fa a la millora dels accessos als centres escolars, perquè cal augmentar la seguretat en els entorns escolars a través de la limitació de l’accés de vehicles privats en les zones més pròximes a les entrades i eixides.

Ara, al nou col·legi Herrero també implementarem aquesta mesura, i la nova avinguda Lledó servirà per a pacificar l’accés a la Consolació. D’altra banda, amb la Zona de Baixes Emissions que restringirà el trànsit en l’ametlla central de la ciutat, es milloraran els accessos als col·legis del centre.

Amb el pla d’entorns escolars segurs, des de la regidoria d’Educació, en col·laboració amb l’àrea de mobilitat, hem avançat curs a curs en el nostre projecte de Ciutat Educadora, i hem mostrat la importància d’apostar per la mobilitat sostenible.

De fet, amb aquest projecte també es pretén disminuir els embussos que es generen durant les hores de més trànsit al voltant dels centres, les quals coincideixen amb les entrades i eixides de l’alumnat. Amb els talls de carrers que es fan durant un temps limitat, s’allunyen els vehicles dels accessos als centres educatius.

Nombroses peticions

Així, l’Ajuntament hem pogut donar resposta a les nombroses peticions dels centres i de les famílies i sempre hem apostat per continuar aquesta línia de col·laboració fins a arribar a tots els centres de la ciutat.

En el mateix sentit, amb el projecte de camins escolars, una iniciativa iniciada pel el company Enric Porcar, es pretén generar un canvi en les pautes d’accés als col·legis, fomentant la mobilitat segura i un canvi d’actituds per a construir un entorn amable i millorar l’autonomia de l’alumnat.

A Compromís, treballem per crear una ciutat per a les persones, accessible i segura. Per enfortir el projecte Ciutat Educadora i fer-ho de manera transversal, cohesionant iniciatives relacionades amb l’accessibilitat, amb la mobilitat o el patrimoni, entre altres i tot això sota una premissa educativa.

Regidor d’Educació a Castelló