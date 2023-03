Romanents 2022

Enguany farà 8 anys i dos legislatures que estem al govern municipal. En la primera legislatura vam haver de dedicar el pla d’inversió a sanejar la malmesa economia del consistori: pagar deutes, sentències i obligacions dels governs anteriors. En la segona, vam afrontar la legislatura amb el compromís de continuar promovent polítiques progressistes i socials i, alhora, continuar amb el treball rigorós, responsable i exhaustiu en l’àmbit econòmic que ha tornat a quedar demostrat després de la liquidació del pressupost del 2022.

Fruit de la bona gestió, enguany reinvertirem l’estalvi de l’exercici passat, com els anteriors, en més inversions per al progrés de la ciutat i en projectes per a la ciutadania. De manera que, un camí fetes les incorporacions del romanent per obres i projectes que estan en marxa, després de la signatura del decret de liquidació de 2022 i amb la modificació del crèdit, disposarem de 4 milions que ens permetran mamprendre nous projectes.

Hem liquidat el pressupost de l’any passat amb uns romanents de tresoreria per a despeses generals d’11.495.000 euros, dels quals 4 milions s’incorporen automàticament al pressupost d’enguany per ser obligacions reconegudes en 2022, majoritàriament del capítol d’inversions, per actuacions en marxa previstes en el pressupost que liquidem ara, i que continuen aquest exercici 2023, els romanents del qual s’incorporaran al pressupost vigent per a les obres en curs.

Entre els 4 milions que s’incorporen per projectes figuren la rehabilitació de la Casa de la Cultura, la passarel·la del Clot, la urbanització del Barranquet, la instal·lació de la geotèrmia en la piscina municipal, les quotes del PAI Sant Gregori, la instal·lació dels caragols d’Arquimedes a la Serratella i la remodelació de l’avinguda Mediterrània, entre d’altres.

Col·lector en l’avinguda Tarancon

A més, en el pròxim ple l’equip de govern portarà per a l’aprovació una modificació de crèdits amb part dels romanents de 2022 que s’eleva a quasi 3,4 milions, que permetran, entre altres actuacions, complementar el pressupost dels caragols d’Arquimedes amb una nova aportació de 500.000 euros, o fer la primera fase de la construcció d’un projecte complex i costós com és el gran col·lector en l’avinguda Tarancon, al qual enguany destinarem 600.000 euros.

Després que Intervenció realitze les incorporacions de les obres en curs o els compromisos de despesa, tindrem encara disponibles més de 4 milions i concretarem els projectes als quals aniran destinats, com ara els de millora de mobilitat urbana, tant a l’interior de la ciutat com les connexions de Cañada Blanch amb la Pedrera o l’avinguda del Transport amb la CV-18, que suposarà descongestionar les entrades i eixides de la ciutat, o el consultori mèdic del Port del qual ja tenim redactat el projecte bàsic.

L’actual govern municipal continua i continuarà treballant per aconseguir una ciutat de futur, moderna i sostenible sense augmentar la pressió fiscal.

Alcaldessa de Borriana