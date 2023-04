Diners i raons, per a les ocasions

Per a finançar part de les inversions incloses en el pressupost municipal del present exercici a Borriana, l’Ajuntament ha firmat un préstec per import de prop d’1,5 milions que respon a un ambiciós pla d’inversions que contribueix a l’activació econòmica del municipi i a no perdre oportunitats de desenvolupament i creixement de la nostra ciutat, la qual cosa ens exigeix acudir a l’endeutament per al finançament de part de les inversions previstes.

Així, he signat amb Caixa Rural Borriana l’operació de préstec que permetrà a l’Ajuntament mamprendre i continuar projectes de gran calat perquè els diners i les raons són per a les ocasions. Cal constatar que el consistori compta amb la suficient capacitat per a fer front en el temps a les obligacions que es deriven d’aquesta operació creditícia.

Entre els projectes que rebran les inversions figura l’eficiència energètica amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis municipals o els passos intel·ligents de vianants, els dos inclosos en l’estratègia Edusi dels Feder i per al que el consistori destinarà 150.000 euros i 140.000 euros, respectivament.

De la mateixa manera, 150.000 euros més s’invertiran en l’adequació de vials municipals dins del pla de condicionament integral dels camins rurals que realitza el consistori. Com hem demostrat, des que governem reservem cada any un apartat del pressupost per a les millores i condicionament de la xarxa dels camins del terme, vora 4 milions d’euros en dos legislatures.

L’avinguda de la Mediterrània

També destinarem 647.475 euros a finançar part de la remodelació del vial de l’avinguda de la Mediterrània, ja que hem afegit més d’un milió respecte als avantprojectes anteriors, per a millorar la xarxa de sanejament i pluvials, els bombaments, afegint un altre bombament, la il·luminació i per a pavimentar.

A més, entre altres projectes, assignem 300.000 euros per a la construcció aquest any al voltant de 240 nínxols més en el cementeri, que se sumaran als 216 ja creats després de finalitzar la primera i segona fase d’ampliació del cementeri.

Vull destacar que amb l’esforç que hem realitzat en anys anteriors per a rebaixar el deute, varem liquidar el pressupost del passat any 2022 amb un deute viu de 6.236.590 euros, que suposa una ràtio d’endeutament del 18,34%, molt inferior al que ens vam trobar a l’inici de la passada legislatura, d’un 48%. Amb les dades de l’últim any a la mà, es pot comprovar com el deute municipal en els últims 7 anys s’ha reduït en més de 8,3 milions d’euros.

Seguim construint la Borriana que volem i som conscients que només serà possible amb tota la ciutadania. Amb els nostres principis, escoltant i col·laborant, continuarem posant Borriana i les persones per davant de tot, a pesar de les actituds obstruccionistes d’alguns.

Alcaldessa de Borriana